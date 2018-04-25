Золото по спортивному лову рыбы

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XVI Чемпионат мира по лову рыбы на мормышку со льда проходил 22-28 января в Болгарии на озере Широка Поляна. В соревнованиях приняли участие сильнейшие команды рыболовов-спортсменов из 15 стран: Швеции, Норвегии, Финляндии, США, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Украины, России и других.

Как отметили в организации, соревнования проходили в сложных погодных условиях. В связи с обильными снегопадами и расположением водоема на высоте около 1500 м над уровнем моря процесс доставки спортсменов к месту ловли и проведения официальных мероприятий был затруднен. В отдельных случаях на помощь приходила тяжелая специальная техника. Немало сложностей снегопад доставил спортсменам и непосредственно на водоеме: на льду образовалась смесь из воды и снега слоем до 25 см, что в корне меняло тактику спортсменов, так как мобильно передвигаться в таких условиях невозможно.

В прошлом году на международных соревнованиях в Казахстане литовские рыбаки заняли третье место, уступив командам из России и Латвии.

В этот раз победителем стала наша команда, белорусы завоевали серебро, бронзовые медали достались команде с Украины.

Подготовлено по сообщениям СМИ