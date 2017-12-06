Звени монета

На территории Беларуси археологи при раскопках обнаруживают немало старинных и даже древних монет. Оно и неудивительно: через эти земли проходил знаменитый торговый путь «из варяг в греки», а значит, ехали со своим товаром и соответственно деньгами купцы со всех сторон, где существовала торговля. А существовала она везде. Что–то по дороге покупали, что–то продавали. Иногда стороны расплачивались натурой — то есть товаром за товар. А иногда — звонкой монетой: медной, серебряной… Золотой! И, в общем, ситуация была достаточно понятной. Все усложнилось, когда финансовая система расправила крылья настолько, что государства ввели в оборот новые финансовые продукты и инструменты, в том числе бумажные денежные знаки, ассигнации.

Бумажка же и есть бумажка, сколько на зуб ее ни пробуй. Поди разберись адекватно в ее ценности и стоимости. Здесь уже требуются специальная информация и специфические критерии. Это сегодня можно, не выходя из дома, узнать курсы всех мировых валют, уточнить, где лучше произвести обмен, в каком банке выгоднее разместить депозит и чьи акции на данный момент приносят наибольшую прибыль. Интернет, телевизор, газеты помогают разобраться в огромном потоке финансовой информации. А 100 — 150 лет назад? Где человек брал информацию о стоимости денег? Требовалась же она многим — хотя бы потому, что развитие пароходства и строительство железных дорог способствовали бурному росту международной торговли и миграции населения.

Информацию о курсах валют, стоимости акций и драгметаллов население получало в основном в банках и со страниц специальных изданий. В обычной прессе подобных сведений печаталось мало. Большое неудобство приносила разная стоимость золотых монет и бумажных банкнот одного номинала.

Естественно, в таких условиях для улучшения своей деятельности и популяризации услуг банки искали пути выхода из ситуации. Например, для удобства путешественников прямо на пограничных переходах открывались пункты обмена валют или меняльные лавки, где оказывали услуги и по переводу денег, и по покупке ценных бумаг. Со временем финансовые новости все чаще стали появляться на страницах массовых газет.

Но, очевидно, один из наиболее оригинальных способов финансового просвещения — издание почтовых открыток с изображением денежных знаков. Печатались открытки для того времени немалыми тиражами — в несколько тысяч экземпляров. Причем для большей эффективности и удобства граждан многие страны изображали на них монеты и банкноты не только своих государств.

В начале XX века по заказу министерств финансов более 30 государств мира (России, Франции, Германии, Италии, США, Бразилии, Венесуэлы и т.д.) в Германии вышла на высоком полиграфическом и художественном уровне серия почтовых открыток, объясняющих соотношение валют различных стран. На них изображались флаги и монеты самого государства, а также таблица конвертации по отношению к основным зарубежным валютам. Практически все таблицы включали рубль Российской империи. Например, на открытке, выпущенной в США, указано, что 1 доллар стоит 1 царский рубль и 94 копейки. Или: 4 немецкие марки и 20 пфеннигов. Или: 5 французских франков и 18 сантимов. Изображение на открытке также информирует, как должны выглядеть четверть и полдоллара, 1, 5, 10, 20 долларов США в виде медных, серебряных и золотых монет. 100 венесуэльских боливаров (тоже монеты) стоили российских императорских 37 рублей 50 копеек. А вот с Францией и Испанией существовал паритет: 100 венесуэльских боливаров равнялись 100 франкам и 100 песо соответственно. Короче, коли держишь впервые чужие деньги в руках — бери открытку и внимательно сравнивай их с эталоном.

В 1932 году в Германии повторили издание подобной серии почтовых открыток. Здесь уже в таблицах присутствовала советская валюта.

Сравнительные открытки пользовались большой популярностью у коллекционеров, что одновременно способствовало коллекционированию и самих банкнот и монет. В России в начале XX века специально выпустили открытки, посвященные стоимости коллекционных монет государства. Так, в разделе платиновых монет сразу же предупреждалось: «Цена на платиновые монеты зависит от курса на этот металл (приблизительно в 6 — 7 раз дороже номинальной цены)». Ниже шел перечень с указанием конкретной цены на редкие платиновые монеты, из которого, например, видно, что платиновые 3 рубля выпуска 1840 года торговались по 100 рублей, а 12 — аж по 250!

Подобным образом с конца XIX века почтовая открытка выполняла не только свои основные функции, но и рекламно–образовательные.

Да, обмен — дело тонкое. И в идеале всегда должно быть — справедливое. Поэтому столь важны здесь и правила игры, и честное их соблюдение. Ведь на чаши весов кладутся не просто бумажки, монетки… Человек «взвешивает» и оценивает свой труд. Кстати, последним словом техники в такой игре можно считать возникшую менее десяти лет криптовалюту (Crypto Currensy) — новое слово в денежном обращении. В прямом смысле само слово появилось в журнале «Форбс» в 2011 году. Криптовалюта — цифровые деньги в современном информационном пространстве, когда все больше востребованы универсальные платежные средства без привязки к определенной стране или учреждению, в результате чего банки и прочие посредники становятся просто не нужны. Единицей измерения в этой системе считаются коины — буквально: монеты, хотя криптовалюта не имеет никакого реального исполнения в металлическом или бумажном варианте. Наиболее распространенные на данный момент виды криптовалюты: биткоины, лайткоины, эфириум… Всего же их не один десяток. Все эти деньги являются универсальным обменным средством хоть между обитателями разных планет. Вот только… Вот только почему–то участников процесса нет–нет да и тянет сравнить лайткоины с серебряными денежками, биткоины — с золотыми. Манит все–таки земного человека звон живой монеты…

Владимир ЛИХОДЕДОВ.

Метки: N49 (1189) 7 декабря