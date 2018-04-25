Звезда баскетбола Ш. Марчюлёнис будет баллотироваться в ЕП

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Один из самых знаменитых в истории литовских баскетболистов Шарунас Марчюлёнис будет баллотироваться на выборах в Европарламент (ЕП) по списку Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ, «аграрии»).

Он значится в списке вторым номером после европарламентария Брониса Ропе.

«Я сам обратился к Шарунасу, потому что, по моему убеждению, вовлечение таких личностей в политику очень полезно для Литвы», — сказал лидер «аграриев» Рамунас Карбаускис.

По его словам, Ш. Марчюлёнис предложит создать в ЕП Комитет по делам молодежи и спорта.

Далее в пятерке кандидатов ЛСКЗ на выборах в ЕП — специалист по связям с общественностью Линас Контримас, предприниматель Лайма Могинене и работающая советником во Фракции «зеленых» ЕП Каролина Штяльмокайте.

Совет ЛСКЗ в пятницу утвердил пятерку кандидатов партии на выборах в ЕП.

Выборы в ЕП пройдут в Литве 26 мая.

BNS