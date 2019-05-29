Звездный час немецких «зеленых», или ложка дегтя в бочке мёда

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Более 20 процентов голосов набрала немецкая партия «Союз-90/»зеленые» на выборах в Европейский парламент, вдвое улучшив свой результат по сравнению с предыдущими выборами. «Зеленые» в эти дни отмечают победу, хотя и финишировали они вторыми, пропустив вперед христиан-демократов.

Это действительно сенсация, учитывая, что никогда еще в истории им не удавалось занять второе место. По словам основного кандидата от партии Ска Келлер, им удалось доказать всей Европе, что инициативы по борьбе с глобальным потеплением, включая многотысячные акции молодежного движения Fridays for Future в защиту климата, отвечают веянию современности.

В эти дни в Германии все чаще стали поговаривать о возможности досрочных выборов в законодательный орган страны — бундестаг. На фоне своего успеха «зеленые» объявили, что готовы к предложениям о коалиции как с ХДС/ХСС, так и с либералами или СДПГ. Впрочем, союз с крайне-правым AdF они исключают. Вполне вероятно, что вступить с ними в коалицию захотят теперь многие.

azertag.az