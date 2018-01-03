Звездный час Пренай: баскетбольный клуб встречает американских звезд

Литовский город Пренай дождался своего звездного часа – местный баскетбольный клуб, привлекший известных американских игроков стал наиболее часто упоминаемым городом страны в иностранных СМИ.

В среду вечером в Литву должны прибыть начинающие профессиональную карьеру в команде Пренай-Бирштонаса Vytautas подростки из известной семьи Боллов (Ball).

” PRIENAI GOT BALLS !!!!!” – такой выразительной надписью братьев ЛиАнджело и ЛаМело встречает действующее в городе с десятитысячным населением кафе Tango Pizza . У английской надписи двойной смысл – “У Пренай есть Боллы” или “У Пренай есть “яйца”!”

“Мы подумали, что все это просто забавно. Для них это тоже шоу”, – сказал владелец пиццерии Юнюс Малишаускас.

Клуб Vytautas не надеется на то, что весомая помощь 16-летнего и 19-летнего Боллов будет решающей помощью в том, чтобы клуб поднялся со дна Литовской баскетбольной лиги или поднялся в Балтийской баскетбольной лиге, где команда в своей группе является четвертой, и называет этот контракт коммерческим проектом. После подписания договора у Vytautas уже появился один спонсор, сейчас клуб ведет переговоры с несколькими другими потенциальными спонсорами.

Фамилия этих баскетболистов в последнее время на слуху по причине острого на язык отца ЛаВара и игры брата Лонзы в NBA . Многие сравнивают их с известной американской семьей Кардашьян.

“У нас нет опыта с такими звездами, но если их намерения серьезны, то Пренай удалось вырастить несколько баскетболистов”, – отметил мэр города Альвидас Вайцекаускас.

Шутка или возможность?

В начале декабря, когда Vytautas подписал договора с братьями Боллами, Пренай и Литва часами фигурировали в американских СМИ, а дикторы пытались правильно произнести название города или клуба, в котором они будут играть.

Все же Пренай получил не только приятное внимание – часть интернет-пользователей подшучивали над плохим знанием английского тренера клуба Виргиниюса Шяшкаускаса, либо над тем, что он якобы продает сало с багажника своего автомобиля.

Внимание New York Times

ЛиАнджело и ЛаМело Боллы в клубе Vytautas должны играть минимум месяц, затем контракт может быть расторгнут в любое время.

Пренский и бирштонский клуб будет для американцев первой профессиональной командой.

Пресс-секретарь клуба Эрикас Кирвялайтис отметил, что на следующей неделе планируется начать торговлю их майками.

Владельцы находящейся в центре Пренай пиццерии Tango Pizza надеются, что майки на стене их заведения будут с планирующими его посетить автографами братьев.

“Мы должны воспользоваться возможностью. В конце концов, ведь для Пренай это первый и последний раз, когда о нас пишет The New York Times “, – сказала Довиле Малишаускене, стоя рядом с флагами Литвы и США, размещенными рядом с местом, где пекут пиццу.

BNS

Метки: Литва