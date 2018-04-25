Звонки о помощи

🔊 Воспроизвести

После аварии, инфаркта, другого несчастного случая счет идет на минуты. Во всех странах ЕС уже несколько лет действует единый бесплатный номер вызова спасательных служб – 112.

В Евросоюзе теперь даже отмечается День телефона спасения 112 — 11 февраля. Дата знаковая (11.2) и легко запоминается. Помимо стран ЕС номер 112 действует в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии. Последней из государств Евросоюза, включивших эту телефонную линию, стала в 2008 году Болгария.

Статистика звонков взаимосвязана с особенностями повседневной жизни людей. Как правило, число звонящих увеличивается ежемесячно 10-11 числа, когда люди получают социальные пособия, другие выплаты, нередко расходуют их на алкоголь, в результате случаются бытовые конфликты, драки, травмы.

Увеличивается количество звонков и при плохих погодных условиях, особенно зимой, в период гололедицы, когда едут, идут на работу или возвращаются домой, случаются травмы, аварии.

Также весной, когда люди начинают жечь траву, сухие листья, увеличивается количество звонков о вероятных пожарах. Пиковая нагрузка на операторов приходится на пятницу, субботу, праздничные и предпраздничные дни с 19.00 до 1.00 ночи. Соответственно, с учетом пиковых нагрузок увеличиваем и число операторов.

Единый центр помощи утверждает, что более половины поступающих звонков безосновательны. В прошлом году его сотрудники ответили на 2,1 млн звонков с просьбами о помощи, из которых около 976 тыс. сообщений было зарегистрировано и передано в соответствующие службы.

В 2017 году количество полученных звонков было больше — почти 2,2 млн, а службам было передано чуть больше 1 млн сообщений.

Неточные и мешающие работе звонки, как и в 2017 году, составили около 54%. В фильтре было задержано около 238 тыс. подобных звонков.

Наибольшее количество сообщений в прошлом году было передано полиции — почти 521 тыс., из которых больше всего было сообщений о технических авариях, насилии в семье и нарушениях правил дорожного движения.

Скорой помощи было передано около 395 тыс. звонков, но это число не включает сообщения, когда люди звонили на короткие номера скорой.

Пожарные отправлялись на помощь около 34,5 тыс. раз. Происшествий, связанных с защитой окружающей среды, было почти 14 тыс.

Единый центр помощи сообщил, что общая продолжительность записей разговоров в 2018 году превышает 36 тыс. часов, и, чтобы прослушать их все, потребуется более 4 лет. В прошлом году в центр поступило более 2 миллионов звонков, но только половина из них были зарегистрированы как серьезные и информация передана определенным службам.

По словам представителя Центра Вилмы Юозявичюте, жители часто ошибочно звонят по самым простым поводам, не входящим в компетенцию их организации. Поэтому решено с июля называть 112 номером телефона Служб срочной помощи.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ