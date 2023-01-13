1 февраля начнется зимний прием в профтехучилища

«В настоящее время на рынке труда не хватает специалистов в области инженерии и информационных технологий, также увеличивается потребность в работниках строительной и производственной сфер. Чтобы восполнить этот пробел, мы продвигаем максимально возможную доступность и открытость профессионального обучения, а также планируем инвестиции в обновление программ профессионального обучения. Приглашаем всех, кто хочет освоить профессию, принять активное участие в приеме зимнего этапа и получить желаемую квалификацию», — сказала заместитель министра образования, науки и спорта Агне Кудараускене.

Министерство образования, науки и спорта утвердило на 2023 год и другие общие условия приема на формальные программы профессионального обучения.

В 2023 году летний этап основного набора пройдет с 1 июня до 7 августа. Дополнительный прием запланирован на 21-27 августа.

Как обычно, после начала учебного года, будет организован дополнительный прием на свободные бюджетные или внебюджетные места. Он пройдет с 4 сентября до 20 ноября

В течение 2022 года было заключено 20,5 тыс. договоров на общий прием в учреждения профессионального образования. Из них чуть более 1 тыс. поступили в профессиональные училища на зимнем этапе.