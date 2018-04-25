11 января канцлер Германии А. Меркель посетит Россию

Фото Алексея Дружинина/ТАСС. Предоставлено Фондом ВАРП

Канцлер ФРГ Ангела Меркель по приглашению президента РФ Владимира Путина посетит Россию с рабочим визитом 11 января. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

«В ходе переговоров имеется в виду обсудить актуальные темы международной повестки дня, в том числе ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января», — отмечается в сообщении пресс-службы.

«Будет также рассмотрена проблематика урегулирования внутриукраинского конфликта в контексте реализации минского «Комплекса мер» от 2015 года и договоренностей, достигнутых на саммите в нормандском формате 9 декабря 2019 года в Париже,» — добавили в Кремле.

Ситуация на Ближнем Востоке серьезно обострилась после того, как 3 января Пентагон сообщил об операции, в ходе которой в районе аэропорта Багдада был убит командующий иранскими силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерал Касем Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. По версии американской администрации, операция носила оборонительный характер, так как преследовала цель защитить американских военнослужащих, дислоцированных на Ближнем Востоке.