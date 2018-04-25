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12 сентября Нетаньяху встретится с Путиным в Сочи

Фото: www.kremlin.ru

12 сентября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху нанесет однодневный визит в Сочи, где проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщает NEWSru.com Israel со ссылкой на канцелярия главы правительства страны. Пресс-служба Кремля эту информацию не прокомментировала. На этой неделе стало известно, что Нетаньяху отменил запланированный ранее визит в Индию до завершения предвыборной кампании. Официальная причина переноса: ограниченное время премьер-министра.

8 сентября Нетаньяху объявил, что в течение ближайшей недели может встретиться с Путиным. Во время заседания кабинета министров премьер пояснил, что планирует обсудить с российским президентом «военные вопросы». Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков говорил журналистам, что премьер Израиля посетит РФ визитом в ближайшей перспективе, скорее всего, его примут в Сочи, напоминает РИА «Новости».

В минувшую пятницу газета «Маарив» писала, что Нетаньяху совершит краткий визит в Москву или в Сочи, где проведет очередные переговоры с Путиным. При этом называлась другая дата: 15 сентября. Ту же дату называла газета «Едиот Ахронот».

4 сентября главный раввин России Берл Лазар сообщил, что премьер-министру Израиля передано приглашение принять участие в церемонии открытия новой синагоге в Севастополе. По его словам, инициатором приглашения стал российский президент Владимир Путин. Такое приглашение ставило Нетаньяху в нелегкую ситуацию: Израиль поддерживает территориальную целостность Украины, а визит премьер-министра в Севастополь по приглашению президента России означал бы фактическое признание полуострова российской территорией.

18-19 августа состоялся визита Нетаньяху в Киев, он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и тогда еше премьер-министром Владимиром Гройсманом.

В конце июля израильский телеканал «Кешет» (12-й) отмечал, что канцелярия главы правительства пытается организовать визит в Израиль Владимира Путина накануне выборов в Кнессет. Но, судя по всему, договоренность достигнута не была.

Напомним, накануне выборов в Кнессет 21-го созыва Нетаньяху побывал в Москве, где не только встречался с Путиным, но и участвовал в церемонии передачи останков израильского военнослужащего Захарии Баумеля, погибшего во время Первой ливанской войны (найденных и вывезенных российскими военными из Сирии).

Нетаньяху и Путин встречались 12 раз с сентября 2015-го, когда Россия начала военную операцию в Сирии, поддержав режим Башара Асада и закрепившись на военных базах в Хмеймиме и Тартусе. После 17 сентября 2018 года, когда сирийские ПВО, отражая израильский авиаудар, сбили российский самолет-разведчик Ил-20, а Москва возложила ответственность на Израиль, Нетаньяху и Путин встречались трижды: на полях парижской конференции (11 ноября 2018 года) и в Москве (27 февраля и 4 апреля 2019 года).

Несколько недель назад в интервью NEWSru.co.il Биньямин Нетаньяху, отвечая на вопрос о необходимости постоянных контактов с руководством России, заявил: «Большинство стран мира недемократические, но большинство стран мира стремятся к контактам друг с другом. Создание союзов и формирование отношений между странами не означает, что все согласны с тем, что происходят в другой стране. Связь с Россией жизненно необходима… Если бы не эти контакты, очень давно произошло был столкновение между ЦАХАЛом и российской армией. Это не то, к чему мы стремимся… Последнее, что нам нужно — это конфронтация с такой страной, как Россия».

NEWSru.com

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