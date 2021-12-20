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125 внедорожников будут переданы дежурящим на границе с Беларусью ополченцам

Nuotrauka kam.lt

Дежурящим на границе Литвы с Беларусью ополченцам системы Минобороны Литвы будут переданы 125 голландских внедорожников, сообщило оборонное ведомство. 

Агентство оборонных ресурсов Литвы в ноябре подписала договор с Нидерландами о приобретении 356 единиц различной бывшей в употреблении военно-транспортной техники у голландцев. 

Согласно нему, в этом году голландская армия доставит в Литву 125 внедорожников Mercedes-Benz GD 290. Основная их часть будет предназначена для подразделений Добровольческих сил и будет использоваться в охране госграницы.

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Планируется, что на этих внедорожниках военные отправятся на выполнение заданий уже сегодня. 

По договору голландская армия также передаст литовским военных грузовики DAF и прицепы.

Совокупная стоимость закупки – около 6 млн евро. 

Оставшаяся часть военной техники – еще 165 внедорожников Mercedes-Benz GD 290, 25 грузовиков DAF25 различных модификаций и прочее оборудование – будут доставлены двумя партиями в Литву весной и осенью следующего года. 

Передаваемыми автомобилями пользовалась голландская армия, они технически исправны. 

Сейчас литовская армия использует около 400 единиц таких внедорожников, также полученных из Нидерландов. 

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