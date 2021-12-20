125 внедорожников будут переданы дежурящим на границе с Беларусью ополченцам

Дежурящим на границе Литвы с Беларусью ополченцам системы Минобороны Литвы будут переданы 125 голландских внедорожников, сообщило оборонное ведомство.
Агентство оборонных ресурсов Литвы в ноябре подписала договор с Нидерландами о приобретении 356 единиц различной бывшей в употреблении военно-транспортной техники у голландцев.
Согласно нему, в этом году голландская армия доставит в Литву 125 внедорожников Mercedes-Benz GD 290. Основная их часть будет предназначена для подразделений Добровольческих сил и будет использоваться в охране госграницы.
Планируется, что на этих внедорожниках военные отправятся на выполнение заданий уже сегодня.
По договору голландская армия также передаст литовским военных грузовики DAF и прицепы.
Совокупная стоимость закупки – около 6 млн евро.
Оставшаяся часть военной техники – еще 165 внедорожников Mercedes-Benz GD 290, 25 грузовиков DAF25 различных модификаций и прочее оборудование – будут доставлены двумя партиями в Литву весной и осенью следующего года.
Передаваемыми автомобилями пользовалась голландская армия, они технически исправны.
Сейчас литовская армия использует около 400 единиц таких внедорожников, также полученных из Нидерландов.