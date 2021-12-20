125 внедорожников будут переданы дежурящим на границе с Беларусью ополченцам

Планируется, что на этих внедорожниках военные отправятся на выполнение заданий уже сегодня.

По договору голландская армия также передаст литовским военных грузовики DAF и прицепы.

Совокупная стоимость закупки – около 6 млн евро.

Оставшаяся часть военной техники – еще 165 внедорожников Mercedes-Benz GD 290, 25 грузовиков DAF25 различных модификаций и прочее оборудование – будут доставлены двумя партиями в Литву весной и осенью следующего года.

Передаваемыми автомобилями пользовалась голландская армия, они технически исправны.

Сейчас литовская армия использует около 400 единиц таких внедорожников, также полученных из Нидерландов.