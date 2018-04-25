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17 офицеров полиции стали отцами, узнав планы начальства

Фото KATVNews

Сразу 17 полицейских из штата Миссури в США стали папами, узнав, какие бонусы дает начальство, сообщает KATVNews.

Семнадцать офицеров округа Джефферсон в США теперь обсуждают не работу, а отцовство. Все из-за нового рекорда. В местном департаменте полиции работает всего 175 человек и 17 из них недавно стали родителями малышей, а потом встретились, чтобы сделать снимок со своими маленькими детьми.

Получилось милое фото, однако сами офицера говорят, что необычный беби-бум вызван изменениями в налоговом законодательстве штата. В Миссури повысили налоги на имущество, из-за чего полицейским подняли зарплату. Тут и началось…

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Офицеры считают, что дополнительный доход поможет растить детей, ведь маленькое чудо — дорогое удовольствие. Помимо всего прочего, теперь полицейские могут уйти в отпуск по отцовству, что раньше им могло только сниться.

belta.by

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