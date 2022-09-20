170 студентов все еще ждут мест в общежитиях

Советник министра по вопросам высшего образования Андрюс Залитис заявил на прошлой неделе, что должно остаться около 100 студентов, у которых не будет места в общежитиях.

На той же неделе была собрана рабочая группа для поиска долгосрочного решения проблемы проживания. В группу были приглашены представители администраций вузов, студенты, представители Turto bankas.

«В то время было согласовано, что одним из быстрых решений, которое поможет вузам найти свободные места в общежитиях, будет создание базы данных общежитий и свободных мест в них, которую могли бы использовать все вузы для обновления данных в соответствии с изменением ситуации», — сказал представитель министерства.

Министерство образования, науки и спорта утверждает, что оно поощряло сотрудничество высших учебных заведений, которые делились общежитиями, потому что в одних из них студентов больше, в других меньше, а в общежитиях еще оставались свободные места.

Также раньше вузы обращались за помощью к профессиональным школам. Некоторые университеты связались с коллегиями и профессиональными училищами в Вильнюсе самостоятельно, а некоторые через министерство.

«На сегодняшний день мы получили информацию от профессиональных школ и коллегий о 140 свободных местах в общежитиях. Мы все еще ждем данные от нескольких профтехучилищ», — сказал BNS Д. Лукас.

По данным Министерства образования, науки и спорта, к новому учебному году приступили около 460 тыс. учеников и студентов, около 40 тыс. учителей и преподавателей.

Двери школ впервые открыли около 30 тыс. первоклассников, двери вузов и коллегий — 97 тыс. студентов.

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