2 ноября объявлен выходным днем

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Сейм принял поправки к Трудовому кодексу и объявил, что с 2020 года 2 ноября (День поминовения усопших) в Литве станет выходным днем.

1 ноября – День всех святых – в Литве выходной день.

Председатель комитета социальных дел и труда Риманте Шалашявичюте обратила внимание на то, что два выходных побудят эмигрантов приехать в Литву, чтобы посетить могилы близких.

Либерал Симонас Гентвилас заявил, что ему непонятно, почему эти дни столь важны.

«На самом ли деле есть для этого основания, подкрепленные установившимися в обществе традициями?» – вопрошал он.

Поправки к ТК предложили депутаты Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей.

Информация «ЛК»