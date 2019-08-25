2 ноября объявлен выходным днем

Сейм принял поправки к Трудовому кодексу и объявил, что с 2020 года 2 ноября (День поминовения усопших) в Литве станет выходным днем.
1 ноября – День всех святых – в Литве выходной день.
Председатель комитета социальных дел и труда Риманте Шалашявичюте обратила внимание на то, что два выходных побудят эмигрантов приехать в Литву, чтобы посетить могилы близких.
Либерал Симонас Гентвилас заявил, что ему непонятно, почему эти дни столь важны.
«На самом ли деле есть для этого основания, подкрепленные установившимися в обществе традициями?» – вопрошал он.
Поправки к ТК предложили депутаты Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей.
Информация «ЛК»
Оставьте свой комментарий