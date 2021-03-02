20 млн британцев получили минимум одну дозу вакцины от коронавируса

В Великобритании медики ввели минимум одну дозу вакцины от COVID-19 уже 20 млн человек. Об этом, как передает «Интерфакс», объявил премьер Великобритании Борис Джонсон.
«20 млн человек в Великобритании сделали укол. Это — колоссальное достижение», — написал он в своем Twitter.
Джонсон призвал сограждан прививаться от коронавируса, так как это поможет оставить позади пандемию COVID-19.
В начале недели Джонсон представил план правительства по снятию ограничений, действующих в связи с COVID-19 в Англии. Согласно ему, ограничения будут снимать в зависимости от обстановки в четыре этапа.
Население Великобритании — около 66 млн человек.NEWSru.com