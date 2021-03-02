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20 млн британцев получили минимум одну дозу вакцины от коронавируса

вакцина
Фото pixabay.com

В Великобритании медики ввели минимум одну дозу вакцины от COVID-19 уже 20 млн человек. Об этом, как передает «Интерфакс», объявил премьер Великобритании Борис Джонсон.

«20 млн человек в Великобритании сделали укол. Это — колоссальное достижение», — написал он в своем Twitter.

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Джонсон призвал сограждан прививаться от коронавируса, так как это поможет оставить позади пандемию COVID-19.

В начале недели Джонсон представил план правительства по снятию ограничений, действующих в связи с COVID-19 в Англии. Согласно ему, ограничения будут снимать в зависимости от обстановки в четыре этапа.

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Население Великобритании — около 66 млн человек.

NEWSru.com

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