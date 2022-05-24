20 стран заявили о новых поставках оружия Украине

«Я считаю, что сегодня состоялась очень успешная встреча», — отметил министр Остин.

Он подчеркнул, что во время заседания были заявлены новые инициативы в поддержку Украины: «Около 20 стран объявили сегодня о новых пакетах оборонной помощи».

Он отметил, что многие страны также поставляют ВСУ боеприпасы, бронированную и другую технику. Кроме того, по его словам, многие страны обеспечивают обучение представителей ВСУ с целью освоения новой техники.

В свою очередь глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сообщил, что на этот раз состав Контактной группы увеличился до 47 стран, что, по его словам, является очень важным сигналом.

«Сегодняшняя встреча была прекрасной возможностью для координации наших усилий по обеспечению своевременной и эффективной поддержки и военной помощи Украине», – подчеркнул председатель Объединенного комитета начальников штабов.

Он напомнил, что оборонные возможности Украины по защите собственной территории «напрямую связаны с качеством и количеством помощи, которую мы направляем».

Военные руководители также сообщили, что следующая встреча Контактной группы по Украине состоится в формате личного общения 15 июня в Брюсселе, где пройдет министерская встреча НАТО на уровне глав оборонных ведомств стран Альянса.