2020 г. в Литве объявлен годом Т.Сугихары

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Сейм Литвы объявил 2020 г. годом Тиунэ Сугихары. Это решение парламент принял с учетом того, что в 2020 году в Литве будут отмечать 80-летие деятельности в Каунасе японского консула Т.Сугихары, который выдавал транзитные визы жителям еврейской национальности и таким образом спас более 6 тыс. жизней.

Заодно будет праздноваться и 120-летие со дня рождения Т.Сугихары.

За соответствующее постановление Сейма проголосовали 57 парламентариев.

Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=692904

В постановлении Сейма подчеркивается важность гуманного отношения Т.Сугихары к современному миру, а также тот факт, что в 1985 г. Т. Сугихара был удостоен звания Праведника народов мира.