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2020 г. в Литве объявлен годом Т.Сугихары

Фото pixabay.com

Сейм Литвы объявил 2020 г. годом Тиунэ Сугихары. Это решение парламент принял с учетом того, что в 2020 году в Литве будут отмечать 80-летие деятельности в Каунасе японского консула Т.Сугихары, который выдавал транзитные визы жителям еврейской национальности и таким образом спас более 6 тыс. жизней.

Заодно будет праздноваться и 120-летие со дня рождения Т.Сугихары.

За соответствующее постановление Сейма проголосовали 57 парламентариев.

Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=692904

В постановлении Сейма подчеркивается важность гуманного отношения Т.Сугихары к современному миру, а также тот факт, что в 1985 г. Т. Сугихара был удостоен звания Праведника народов мира.

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В принятом документе подчеркивается важность сохранения памяти о Т.Сугихаре при расширении межгосударственных, экономических, культурных и образовательных связей с Японией, которую Литва считает своим стратегическим партнером в азиатском регионе.

Справка

Тиунэ Сугихара ( 1 января 1900 — 31 июля 1986) — японский дипломат, представлявший Японскую империю в Литве. Помог более чем 6000 польским и литовским евреям, бежавшим от преследования нацистов, покинуть страну, выдавая транзитные японские визы, по которым был возможен выезд на Дальний Восток через территорию СССР. За вклад в спасение евреев от нацистов был отмечен наградой «Праведник народов мира».

Несмотря на публичную огласку его действий Израилем и другими государствами, он долгое время оставался практически неизвестен в своей родной стране. И только на похоронах, где присутствовал посол Израиля в Японии и большая делегация евреев со всего мира, соседи узнали про его подвиг. В настоящее время в архиве МИД Японии в районе Икура в центре Токио расположена постоянная экспозиция, посвящённая Сугихаре и его деятельности.

Сугихара один из самых известных японцев в мире и почитается как местночтимый святой в Японской Православной Церкви, в лике праведных.

l24.lt
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