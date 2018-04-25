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Образование

2020 год – год школьных общин

  • Фото BFL

Следующий год объявлен Сеймом Литвы годом школьных общин.

Правительство по представлению Министерства просвещения, науки и спорта утвердило план, в котором десятки различных мероприятий: фестивали в различных муниципалитетах, «День открытых дверей для школьных общин», национальный конкурс «100 самых независимых школьных общин», конференция «Стань активным членом школьной общины», организация мероприятий по укреплению здоровья, а также другие мероприятия. Школы также будут ознакомлены с моделью  молодежной волонтерской службы, которая объединяет молодых волонтеров и предоставляет возможности для волонтерства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения, науки и спорта.

Мероприятия года школьных общин также охватят и зарубежные литовские школы.  Планируется поддержать их деятельность в рамках года школьных общин и организовать обучающий семинар для учителей по этой теме.

Планируется создать специальный значок, приуроченный к году школьных общин, и календарь событий года школьных общин, в котором будут  представлены все мероприятия, проводимые в школах, муниципалитетах и ​​учреждениях страны. Календарь будет опубликован на веб-сайте Литовского центра неформального образования учащихся по адресу www.lmnsc.lt.

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Целью года школьных общин является поощрение литовского общества к созданию позитивной эмоциональной среды в школах и укреплению автономии школьных общин.

Подготовлено литовскими СМИ

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