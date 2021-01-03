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Vilniuje, Karaimu gatveje ikilmingai atidengtas dar vienas draugiko Vilniaus enklas  Karaimu gatve papuoiantis meninis akcentas karaimu kalba.
2022 год объявлен годом караимов

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TOP,Культура

2022 год объявлен годом караимов

Vilniuje, Karaimu gatveje ikilmingai atidengtas dar vienas draugiko Vilniaus enklas  Karaimu gatve papuoiantis meninis akcentas karaimu kalba.
Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Сейм Литвы объявил 2022 год Годом литовских караимов с учетом того, что в 2022 году исполнится 625 лет с тех пор, как Великий князь Витаутас пригласил караимов поселиться в Великом Княжестве Литовском. 

До 1 октября 2021 года правительство должно подготовить программу Года караимов Литвы и предусмотреть в госбюджете на 2022 год средства для ее реализации.

Кроме того, Сейм работает над проектом, в котором предлагается объявить 2023-й Годом Клайпедского края.

После одобрения проекта  далее он будет обсуждаться в комитетах Сейма. Этот проект также поручено обсудить комиссии по освободительной борьбе и исторической памяти государства.

2023 год предлагается объявить Годом Клайпедского края, учитывая, что в 2023 году исполнится 100 лет со дня присоединения Клайпедского края и восстания 1923 года.

«Это историческое событие имело особое значение для экономического, культурного и политического развития Литвы», – подчеркивается в документе.

«Тщательно продуманная и осуществленная военно-политическая операция вернула нашему государству главный порт государства и прибрежные территории», – говорится в проекте.

В представленном проекте постановления Сейма правительству поручается подготовить к октябрю 2022 года программу Года Клайпедского района и предусмотреть в государственном бюджете 2023 года средства на реализацию этой программы.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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