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28 февраля Вильнюсское самоуправление приглашает писать Национальный диктант

  • Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Организаторы Национального диктанта и партнеры проекта в тринадцатый раз приглашают любителей литовского языка написать Национальный диктант.

Национальный конкурс диктантов организован Институтом гражданской мысли совместно с партнерами — DELFI, LRT, AB Lietuvos paštas, Министерством образования и науки, Министерством иностранных дел, Государственной комиссией по литовскому языку.

Диктант будет транслироваться по радио LRT. Куратором проекта является бывшая Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте.

28 февраля в 11 часов в Вильнюсском городском самоуправлении (пр. Конституцийос 3, 2 этаж), каждый желающий сможет прийти и проверить свои знания литовского языка.

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Диктовка также будет доступна в нескольких общеобразовательных школах Вильнюса (во время регистрации вы сможете выбрать школу, в которой будете писать).

Участники смогут сфотографировать свои работы и проверить свои ошибки, когда диктант будет опубликован на сайтах www.diktantas.lt и www.vlkk.lt.

Финал Национального диктанта пройдет в Вильнюсе. Попавшие в финал будут уведомлены лично.

Зарегистрироваться и выбрать место для написания диктанта можете до 27 февраля 12 часов, используя ссылку:

https://forms.gle/gyj9CgJhxkDL562S7

Информация vilnius.lt

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