28 февраля Вильнюсское самоуправление приглашает писать Национальный диктант

Диктовка также будет доступна в нескольких общеобразовательных школах Вильнюса (во время регистрации вы сможете выбрать школу, в которой будете писать).

Участники смогут сфотографировать свои работы и проверить свои ошибки, когда диктант будет опубликован на сайтах www.diktantas.lt и www.vlkk.lt.

Финал Национального диктанта пройдет в Вильнюсе. Попавшие в финал будут уведомлены лично.

Зарегистрироваться и выбрать место для написания диктанта можете до 27 февраля 12 часов, используя ссылку:

https://forms.gle/gyj9CgJhxkDL562S7

Информация vilnius.lt