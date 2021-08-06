30 лет договору между Литвой и Россией

По случаю 30-летия подписания Договора об основах межгосударственных отношений между Литвой и Россией в Президентском дворце состоялась церемония награждения участников литовской делегации по переговорам.
Соглашение от 29 июля 1991 года, ратифицированное парламентами обеих стран и вступившее в силу после окончательного распада Советского Союза, заложило основу для последующих двусторонних соглашений между Литвой и Россией. В нем также закреплено право Литвы «самостоятельно осуществлять свой суверенитет в области обороны и безопасности», что имело решающее значение для Литвы на переговорах о членстве в НАТО.
«Важно, что тогдашнее российское руководство нашло в себе силы признать 1940-е годы и ущерб, нанесенный Литве», – отметил президент Литвы.
«Все это было бы невозможно, если бы не большая работа литовской делегации по переговорам, готовящей текст соглашения и настойчиво согласовывая его до мельчайших политических нюансов и деталей. Это была напряженная, трудная, может быть, не всегда приятная, но крайне необходимая работа», – подчеркнул Гитанас Науседа.
Договор был подписан председателем Верховного Совета — Восстановительного Сейма Литовской Республики Витаутасом Ландсбергисом и президентом Российской Советской Федеративной Социалистической Республики Борисом Ельциным. В нем было признано независимое Литовское государство и принято решение установить двусторонние отношения между Литвой и Россией, руководствуясь принципами дружбы, добрососедства, равноправия и с общепризнанными нормами международного права.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ