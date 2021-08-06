30 лет договору между Литвой и Россией

Фото Юстинаса Аушкялиса/пресс-служба президента Литвы.

По случаю 30-летия подписания Договора об основах межгосударственных отношений между Литвой и Россией в Президентском дворце состоялась церемония награждения участников литовской делегации по переговорам.

Соглашение от 29 июля 1991 года, ратифицированное парламентами обеих стран и вступившее в силу после окончательного распада Советского Союза, заложило основу для последующих двусторонних соглашений между Литвой и Россией. В нем также закреплено право Литвы «самостоятельно осуществлять свой суверенитет в области обороны и безопасности», что имело решающее значение для Литвы на переговорах о членстве в НАТО.

«Важно, что тогдашнее российское руководство нашло в себе силы признать 1940-е годы и ущерб, нанесенный Литве», – отметил президент Литвы.