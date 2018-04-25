Департамент национальных меньшинств: 30 лет вместе

На минувшей неделе 30-летие своего существования отметил Департамент национальных меньшинств при правительстве Литовской Республики. С этой датой его поздравили премьер-министр Саулюс Сквярнялис, министр культуры Миндаугас Кветкаускас, руководители государственных учреждений и представители национальных общин.
Канцлер правительства Альгирдас Стончайтис, присутствовавший на церемонии, подчеркнул, что Департамент национальных меньшинств внес значительный вклад в мирное и творческое сосуществование различных народов в Литве, и поблагодарил бывших и нынешних лидеров, многонациональный коллектив департамента, всех, кто усердно работает с тем, чтобы жизнь национальных меньшинств улучшалась, чтобы создавались условия для развития языка, культуры и обычаев национальных общин. В Литве проживают представители 154 национальностей, каждая из которых самобытна и обладает своими особыми потребностями.
— Необходимо отметить, что создание такого учреждения стало первым в Восточной Европе, — подчеркнула директор Департамента национальных меньшинств Вида Монтвидайте. – Восстановившееся Литовское государство заняло ясную позицию: все национальные меньшинства важны для государства, являются неотъемлемой его частью, и Литва является родной страной для людей всех национальностей, проживающих тут веками.
Актуальные вопросы, касающиеся проблем национальных меньшинств, прокомментировала по просьбе «ЛК» директор Департамента национальных меньшинств при правительстве Литовской Республики Вида Монтвидайте.
— Представьте, пожалуйста, наиболее интересные проекты, на ваш взгляд, осуществляемые департаментом?
— Департаменту нацменьшинств удалось провести немало значимых работ. Ежегодно он получает несколько сотен заявок на финансирование различных проектов, например, распространение культуры национальных меньшинств, деятельность субботних-воскресных школ национальных меньшинств.
Кроме того, финансируются и заявки Центров культуры и интеграции национальных меньшинств. Ежегодно выделяемое финансирование составляет около 600 тыс. евро.
Все эти проекты важны и актуальны для национальных общин.
— Как вы оцениваете ситуацию с правами национальных меньшинств в Литве, в частности, с возможностью получить образование, информацию на родном языке? Насколько актуально принятие Закона о нацменьшинствах?
— Ситуацию с национальными общинами Литвы нельзя сравнивать ни с одной другой страной мира, потому что в нашей стране есть определенный культурно-исторический контекст, не свойственный другим странам. И, надо признать, положение национальных меньшинств в Литве достаточно хорошее. Во-первых, наша страна не сталкивается и за последние тридцать лет независимости никогда на сталкивалась с серьезными межнациональными конфликтами. Во-вторых, для представителей национальных общин в нашей стране созданы все условия для сохранения своих языков, культур и традиций. В-третьих, подавляющая часть национальных меньшинств успешно интегрирована в общественно-политическую жизнь нашей страны и является полноправными участниками всех демократических процессов, проходящих в жизни страны.
Однако стоит признать, что вопрос о принятии Закона о национальных меньшинствах действительно затянулся. Именно сейчас по этому поводу проходят активные дискуссии с представителями национальных общин, организуемые департаментом.
— Ваша точка зрения по поводу активно дискутируемого вопроса написания в документах имени и фамилии на языке оригинала?
— Департамент придерживается позиции, что все люди имеют право на написание своего имени на языке оригинала. Однако не стоит забывать, что этот вопрос гораздо шире, чем проблема 4 букв, ведь в том же польском языке присутствуют буквы с дополнительными диакритическими знаками, а что говорить о русском, белорусском, грузинском, армянском и прочих языках. Поэтому этот вопрос надо решать путем широкой дискуссии с привлечением академического сообщества, ученых и лингвистов.
— Порой эксперты и даже политики высказывают подозрения о политической или гражданской нелояльности представителей национальных меньшинств, отводят им роль пятой колонны… Как избежать конфронтации?
— Действительно, такие высказывания можно слышать как в нашей стране, так и за ее пределами, что ставит под сомнение способность государства соблюдать и гарантировать права нацменьшинств. К сожалению, вопросы межнациональных отношений часто становятся объектом политических манипуляций в стремлении либо получить политические дивиденды, либо дискредитировать Литву в глазах международных партнеров. Это наводит на мысль, что, во-первых, конфронтация кому-то нужна, а во-вторых, конфронтация создается искусственно.
Данные же социологических опросов показывают, что общество лояльно относится к национальным меньшинствам и не чувствует угрозы с их стороны. Поэтому всем, называющим национальные меньшинства пятой колонной, остается пожелать более обдуманно выбирать слова.
— В связи с трудовой миграцией появляются достаточно большие группы людей из третьих стран. Насколько литовское общество готово к таким вызовам? Более того, возникают спорные вопросы между представителями одной и той же национальности, уже длительное время живущими в Литве и недавно переехавшими в страну…
— Увеличивающиеся миграционные потоки из третьих стран ярко продемонстрировали необходимость и целесообразность поддержки национальных общин Литвы, которые в этой ситуации сыграли роль посредников и помощников для прибывающих представителей разных национальностей в интеграции в общество нашей страны.
— Каково будущее нацменьшинств в Литве, сохранят ли они свой идентитет или все-таки ассимилируются?
— Разнообразие и поддержка культур является одним их приоритетных направлений как Европейского союза, так и прочих международных организаций. Потребность выделиться, подчеркнуть свою самобытность, вернуться к своим корням становится все более востребованной и, можно сказать, даже модной. Тенденции и анализ, проводимый департаментом, свидетельствуют о том, что все больше людей разных национальностей, проживающих в Литве, стремятся к познанию и сохранению своих культур, а также готовы выступать в качестве посредников между нашей страной и странами своего происхождения. Кроме того, государство создает все условия для людей, стремящихся к сохранению своей идентичности, поэтому мы уверены, что ассимиляция национальным общинам в Литве не страшна.
Галина КУРБАНОВА
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