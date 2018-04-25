Департамент национальных меньшинств: 30 лет вместе

— Представьте, пожалуйста, наиболее интересные проекты, на ваш взгляд, осуществляемые департаментом?

— Департаменту нацменьшинств удалось провести немало значимых работ. Ежегодно он получает несколько сотен заявок на финансирование различных проектов, например, распространение культуры национальных меньшинств, деятельность субботних-воскресных школ национальных меньшинств.

Кроме того, финансируются и заявки Центров культуры и интеграции национальных меньшинств. Ежегодно выделяемое финансирование составляет около 600 тыс. евро.

Все эти проекты важны и актуальны для национальных общин.

— Как вы оцениваете ситуацию с правами национальных меньшинств в Литве, в частности, с возможностью получить образование, информацию на родном языке? Насколько актуально принятие Закона о нацменьшинствах?

— Ситуацию с национальными общинами Литвы нельзя сравнивать ни с одной другой страной мира, потому что в нашей стране есть определенный культурно-исторический контекст, не свойственный другим странам. И, надо признать, положение национальных меньшинств в Литве достаточно хорошее. Во-первых, наша страна не сталкивается и за последние тридцать лет независимости никогда на сталкивалась с серьезными межнациональными конфликтами. Во-вторых, для представителей национальных общин в нашей стране созданы все условия для сохранения своих языков, культур и традиций. В-третьих, подавляющая часть национальных меньшинств успешно интегрирована в общественно-политическую жизнь нашей страны и является полноправными участниками всех демократических процессов, проходящих в жизни страны.

Однако стоит признать, что вопрос о принятии Закона о национальных меньшинствах действительно затянулся. Именно сейчас по этому поводу проходят активные дискуссии с представителями национальных общин, организуемые департаментом.

— Ваша точка зрения по поводу активно дискутируемого вопроса написания в документах имени и фамилии на языке оригинала?

— Департамент придерживается позиции, что все люди имеют право на написание своего имени на языке оригинала. Однако не стоит забывать, что этот вопрос гораздо шире, чем проблема 4 букв, ведь в том же польском языке присутствуют буквы с дополнительными диакритическими знаками, а что говорить о русском, белорусском, грузинском, армянском и прочих языках. Поэтому этот вопрос надо решать путем широкой дискуссии с привлечением академического сообщества, ученых и лингвистов.

— Порой эксперты и даже политики высказывают подозрения о политической или гражданской нелояльности представителей национальных меньшинств, отводят им роль пятой колонны… Как избежать конфронтации?

— Действительно, такие высказывания можно слышать как в нашей стране, так и за ее пределами, что ставит под сомнение способность государства соблюдать и гарантировать права нацменьшинств. К сожалению, вопросы межнациональных отношений часто становятся объектом политических манипуляций в стремлении либо получить политические дивиденды, либо дискредитировать Литву в глазах международных партнеров. Это наводит на мысль, что, во-первых, конфронтация кому-то нужна, а во-вторых, конфронтация создается искусственно.

Данные же социологических опросов показывают, что общество лояльно относится к национальным меньшинствам и не чувствует угрозы с их стороны. Поэтому всем, называющим национальные меньшинства пятой колонной, остается пожелать более обдуманно выбирать слова.

— В связи с трудовой миграцией появляются достаточно большие группы людей из третьих стран. Насколько литовское общество готово к таким вызовам? Более того, возникают спорные вопросы между представителями одной и той же национальности, уже длительное время живущими в Литве и недавно переехавшими в страну…

— Увеличивающиеся миграционные потоки из третьих стран ярко продемонстрировали необходимость и целесообразность поддержки национальных общин Литвы, которые в этой ситуации сыграли роль посредников и помощников для прибывающих представителей разных национальностей в интеграции в общество нашей страны.

— Каково будущее нацменьшинств в Литве, сохранят ли они свой идентитет или все-таки ассимилируются?

— Разнообразие и поддержка культур является одним их приоритетных направлений как Европейского союза, так и прочих международных организаций. Потребность выделиться, подчеркнуть свою самобытность, вернуться к своим корням становится все более востребованной и, можно сказать, даже модной. Тенденции и анализ, проводимый департаментом, свидетельствуют о том, что все больше людей разных национальностей, проживающих в Литве, стремятся к познанию и сохранению своих культур, а также готовы выступать в качестве посредников между нашей страной и странами своего происхождения. Кроме того, государство создает все условия для людей, стремящихся к сохранению своей идентичности, поэтому мы уверены, что ассимиляция национальным общинам в Литве не страшна.

Галина КУРБАНОВА