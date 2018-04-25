  • Началась подписка на 2020 год!
default image
В Берлине предупредили о расколе Европы

Подробнее...
default image
Часть помощи ЕС Литве агротуризму превратилась в роскошное жилье

Подробнее...
default image
300 тыс. евро на дороги Вильнюсского района получила улица премьера

Подробнее...
default image
Польша решила возобновить эксплуатацию МиГ-29

Подробнее...
default image
Лукашенко: Беларусь заинтересована в выстраивании добрососедских отношений с ЕС

Подробнее...
default image
А.Зуокас, Р.Жемайтайтис и А.Паулаускас вместе пойдут на выборы в сейм

Подробнее...
default image
США возобновили операцию против ИГИЛ в Сирии

Подробнее...
default image
А.Скайсгирите критикует решение Э.Макрона улучшить отношения с Россией

Подробнее...
default image
Землетрясение в Албании: число жертв растет, сотни пострадавших

Подробнее...
default image
Тысячи фермеров протестуют по всей Литве

Подробнее...
default image
Германия обжаловала решение суда ЕС по OPAL

Подробнее...
default image
Литва отклонила предложение Финляндии по переговорам по БелАЭС

Подробнее...
default image
Переговоры в ЕС о правилах для водителей грузовиков не дали результатов

Подробнее...
default image
Британский парламент возобновит работу 17 декабря

Подробнее...
default image
Жители Литвы стали меньше доверять прокуратуре и сейму

Подробнее...
default image
Вынесли на миллиард. Громкое ограбление в Дрездене

Подробнее...
default image
В Нидерландах предлагают запретить туристам посещать кофешопы

Подробнее...
default image
Р.Карбаускис: обещание довести оборонный бюджет до 2,5% ВВП будет выполнено

Подробнее...
default image
В ЕС начались переговоры о требованиях к водителям грузовиков, Литва – против

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс встретится в Таллине с коллегами из Эстонии, Швеции и Украины

Подробнее...
TOP,Виленский Вестник,Новости

300 тыс. евро на дороги Вильнюсского района получила улица премьера

Фото BFL/Томас Лукшис

Из выделенных дополнительно на асфальтирование дорог Вильнюсского района 300 тыс. евро почти вся сумма досталась одной улице – на которой живет премьер Саулюс Сквярнялис.

Эту улицу включил в конце октября в список подлежащих ремонту совет самоуправления Вильнюсского района, а спустя пять дней правительство предоставило деньги на проведение работ, пишет портал 15min.lt.

Советник С. Сквярнялиса Томас Бержинскас в присланных порталу ответах апеллировал к тому, что улица Упес не упоминается в решении правительства: «постановлением от 30 октября правительство не выделило средства на асфальтирование или ремонт ни одной конкретной улицы или дороги».

Как пишет портал, это неправда – конкретные улицы в решении указаны.

Самоуправление Вильнюсского района признало, что улицу было решено ремонтировать и потому, что об этом попросил охраняющий премьера Департамент охраны руководства (ДОР).

Агентство BNS сообщало, что ставший министром транспорта Ярослав Наркевич предложил правительству перераспределить 3,3 млн евро из резерва Программы надзора и развития дорог. С указанием, что деньги выделяются на внедрение средств для обеспечения безопасного дорожного движения на дорогах местного значения в самоуправлении с компактным проживанием национальных меньшинств, ассигнования были увеличены для Тракайского и Вильнюсского районов. На дороги местного значения в Вильнюсском районе кабмин согласился выделить дополнительно 300 тыс. евро.

Почти вся эта сумма пошла на ремонт улицы Упес в деревне Смигляй – на этой улице живет премьер.

Пресс-атташе самоуправления Вильнюсского района Йоланта Гульбинович подтвердила 15min, что ремонт улицы проводится на дополнительно предоставленные правительством средства, ее капитальный ремонт обойдется в 299 973 евро – это почти вся выделенная дополнительно сумма.

По словам Й. Гульбинович, 22 октября самоуправление обратилось в Министерство транспорта с просьбой выделить дополнительные деньги на районные дороги, правительство согласилось предоставить часть запрошенных средств, и сейчас начат капитальный ремонт участка улицы Упес протяженностью примерно 1,5 км.

Й. Гульбинович сказала, что самоуправление не раз получало жалобы не только жителей, но и охраняющего премьера ДОР на опасное состояние дорожного покрытия улицы Упес и просьбы ее реконструировать.

Директор ДОР Римантас Моцкявичюс подтвердил порталу 15min.lt, что департамент не раз обращался в самоуправление, однако он уточнил, что они не просили заасфальтировать улицу, а только привести ее в порядок.

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600