4 сценария плана правительства по выходу из карантина

Правительство завершает разработку плана по выходу из карантина, BNS приводит ключевые моменты в этом документе.
Проект плана по выходу из карантина, который правительство планирует утвердить в среду после окончательных корректировок, имеет сценарии D, C, B и A или черный, красный, желтый и зеленый в зависимости от заболеваемости, и каждый еще имеет дополнительные подразделы. План предусматривает меры как на национальном уровне, так и в случае достижения показателей отдельными самоуправлениями.
Только в случае «зеленого» сценария будет запланировано полное снятие ограничений на передвижение между самоуправлениями; во всех других сценариях передвижение будет ограничено либо на национальном, либо на муниципальном уровне в соответствии с их уровнем заболеваемости.
СЦЕНАРИЙ C
200-500 случаев коронавируса на 100 тыс. населения в течение двух недель и 4-10% положительных тестов:
- Разрешается работа магазинов товаров не первой необходимости, имеющих отдельный вход с улицы, если площадь их торговых помещений не превышает 100 кв. м. и если они ограничивают поток покупателей, предоставляя не менее 20 кв.м на покупателя или если обслуживается только один клиент.
- Разрешается оказание косметических услуг при предоставлении на одного клиента не менее 20 кв. м. площади или если услуга предоставляется одному человеку.
- В медицинских учреждениях, с учетом освободившихся коек COVID-19 и обеспечения вакцинации, тестирования, восстанавливаются плановые стационарные услуги, которые были приостановлены или ограничены до этого момента.
150–200 случаев на 100 тыс. населения в течение двух недель и 4-10% положительных тестов:
- Разрешается работа магазинов товаров не первой необходимости, имеющих отдельный вход с улицы, если площадь их торговых помещений не превышает 200 кв. м. и если они ограничивают поток покупателей, предоставляя не менее 20 кв.м на покупателя или если обслуживается только один клиент.
- Возобновление контактного или смешанного обучения для детей младшего школьного возраста с уделением приоритетного внимания вакцинации учителей.
- Отказ от рекомендации допускать в детский сад только тех детей, родители которых не имеют возможности работать удаленно.
- Возобновление практической подготовки водителей и экзаменов по вождению в сочетании с обновленной программой обучения вождению.
- Будут разрешены краткосрочные свидания в тюрьмах при соблюдении указанных правил.
100-150 случаев на 100 тыс. населения, менее 4 процентов. положительных тестов:
- Разрешается работа магазинов товаров не первой необходимости, имеющих отдельный вход с улицы, если площадь их торговых помещений не превышает 300 кв. м. и если они ограничивают поток покупателей, предоставляя не менее 20 кв.м на покупателя или если обслуживается только один клиент.
- Возобновление смешанной методики обучения для абитуриентов, также оставлена возможность дистанционного обучения.
- Больше исключений допускается для высшего и профессионального образования, которое до этого осуществлялось только дистанционно.
- Возобновление деятельности музеев, галерей, других экспозиций, читальных залов библиотек с учетом посещения до двух человек или семей. В закрытых помещениях обязательное условие предоставления не менее 20 кв. м. площади на человека или принимать только одного посетителя.
- Разрешены также мероприятия, если на них присутствуют не выходя из машины.
СЦЕНАРИЙ B
50–100 случаев на 100 тыс. населения, менее 4 процентов положительных тестов:
- Допускаются более тесные контакты для членов двух домохозяйств, разрешены личные праздники, совместные прогулки.
- Разрешается оказание всех услуг при наличии не менее 10 кв. м. на человека или принимающих одного человека, за исключением предприятий общественного питания, где сохраняется ограничение и разрешена только еда на вынос.
- Вся торговля разрешена как на улице, так и в помещении при условии обеспечения не менее 20 кв. м. площади на человека или принимая одного клиента.
- Разрешено обучение по смешанной или дистанционной форме для всех оставшихся учеников.
- Неформальное образование можно возобновлять в группах до пяти человек.
- Разрешены индивидуальные занятия с тренером, активный отдых на открытом воздухе.
- В общественных местах разрешены собрания до 5 человек. Если культурные, спортивные, развлекательные или другие мероприятия проводятся в помещении, необходимая площадь на человека составляет 15 кв. метров или меньше, если присутствует только один человек.
- Разрешено посещение постояльцев социальных учреждений, если в них не менее 70% человек вакцинировано.
- В тюрьмах возобновлены длительные свидания, и резидентам Центра регистрации иностранцев разрешается покидать помещения на неопределенный срок.
25-50 случаев на 100 тыс. населения, менее 4 процентов положительных тестов:
- Возобновление работы уличных кафе допускается при условии обеспечения безопасности.
- Площадь на человека, необходимая для торговли, уменьшена до 15 кв. м.
- Разрешен возврат к смешанной работе как в государственном, так и в частном секторе.
- Разрешено возобновлять досуговые услуги для оздоровительных центров.
- Разрешен переход на смешанную методику обучения для высшего и профессионального образования.
- Снятие всех ограничений на неформальное образование.
- Допускается посещение пациентов в медицинских учреждениях в установленном порядке.
- Возвращение к нормальной деятельности социальных институтов.
- Культурные, спортивные и развлекательные мероприятия в закрытых помещениях допускаются при условии предоставления на одного человека не менее 10 кв. м. площади.
СЦЕНАРИЙ А
- Больше не требуются маски для лица на открытых пространствах.
- Сняты ограничения на личные контакты и собрания.
- Сняты ограничения на передвижение между самоуправлениями, этого не делать только рекомендуется.
- Полностью возобновляется контактное образование в школах.
- Кафе также разрешено принимать посетителей внутри.
- Мероприятия разрешены в закрытых помещениях до 50 человек, на открытых площадках — до 100 человек.
- Требования к торговле уменьшены до 10 кв. м. площади на человека.
И. Шимоните: больше смягчений при условии ускоренного тестирования
И. Шимоните подчеркнула, что в настоящее время вся Литва живет в рамках ограничений, предусмотренных в сценарии C, но ситуация улучшается.
«В данный момент мы находимся в промежутке между 500 и 200 заболеваний на 100 тысяч за последние 14 дней, что является красным сценарием, мы приближаемся к его середине», — сказала И. Шимоните.
По данным Департамента статистики во вторник, общая заболеваемость в стране достигла 339 случаев на 100 тысяч населения.
В середине декабря, после ужесточения карантина в Литве, были закрыты многие магазины, за исключением продуктовых, ограничили передвижение людей между самоуправлениями и запретили собрания людей как дома, так и в общественных местах. Неделю назад Кабинет Министров уже разрешил возобновление работы открытых горнолыжных центров.
Информация ЛК по сообщению BNS