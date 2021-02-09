4 сценария плана правительства по выходу из карантина

200-500 случаев коронавируса на 100 тыс. населения в течение двух недель и 4-10% положительных тестов:

Разрешается работа магазинов товаров не первой необходимости, имеющих отдельный вход с улицы, если площадь их торговых помещений не превышает 100 кв. м. и если они ограничивают поток покупателей, предоставляя не менее 20 кв.м на покупателя или если обслуживается только один клиент.

Разрешается оказание косметических услуг при предоставлении на одного клиента не менее 20 кв. м. площади или если услуга предоставляется одному человеку.

В медицинских учреждениях, с учетом освободившихся коек COVID-19 и обеспечения вакцинации, тестирования, восстанавливаются плановые стационарные услуги, которые были приостановлены или ограничены до этого момента.

150–200 случаев на 100 тыс. населения в течение двух недель и 4-10% положительных тестов:

Разрешается работа магазинов товаров не первой необходимости, имеющих отдельный вход с улицы, если площадь их торговых помещений не превышает 200 кв. м. и если они ограничивают поток покупателей, предоставляя не менее 20 кв.м на покупателя или если обслуживается только один клиент.

Возобновление контактного или смешанного обучения для детей младшего школьного возраста с уделением приоритетного внимания вакцинации учителей.

Отказ от рекомендации допускать в детский сад только тех детей, родители которых не имеют возможности работать удаленно.

Возобновление практической подготовки водителей и экзаменов по вождению в сочетании с обновленной программой обучения вождению.

Будут разрешены краткосрочные свидания в тюрьмах при соблюдении указанных правил.

100-150 случаев на 100 тыс. населения, менее 4 процентов. положительных тестов:

Разрешается работа магазинов товаров не первой необходимости, имеющих отдельный вход с улицы, если площадь их торговых помещений не превышает 300 кв. м. и если они ограничивают поток покупателей, предоставляя не менее 20 кв.м на покупателя или если обслуживается только один клиент.

Возобновление ​​смешанной методики обучения для абитуриентов, также оставлена ​​возможность дистанционного обучения.

Больше исключений допускается для высшего и профессионального образования, которое до этого осуществлялось только дистанционно.

Возобновление деятельности музеев, галерей, других экспозиций, читальных залов библиотек с учетом посещения до двух человек или семей. В закрытых помещениях обязательное условие предоставления не менее 20 кв. м. площади на человека или принимать только одного посетителя.

Разрешены также мероприятия, если на них присутствуют не выходя из машины.

СЦЕНАРИЙ B

50–100 случаев на 100 тыс. населения, менее 4 процентов положительных тестов:

Допускаются более тесные контакты для членов двух домохозяйств, разрешены личные праздники, совместные прогулки.

Разрешается оказание всех услуг при наличии не менее 10 кв. м. на человека или принимающих одного человека, за исключением предприятий общественного питания, где сохраняется ограничение и разрешена только еда на вынос.

Вся торговля разрешена как на улице, так и в помещении при условии обеспечения не менее 20 кв. м. площади на человека или принимая одного клиента.

Разрешено обучение по смешанной или дистанционной форме для всех оставшихся учеников.

Неформальное образование можно возобновлять в группах до пяти человек.

Разрешены индивидуальные занятия с тренером, активный отдых на открытом воздухе.

В общественных местах разрешены собрания до 5 человек. Если культурные, спортивные, развлекательные или другие мероприятия проводятся в помещении, необходимая площадь на человека составляет 15 кв. метров или меньше, если присутствует только один человек.

Разрешено посещение постояльцев социальных учреждений, если в них не менее 70% человек вакцинировано.

В тюрьмах возобновлены длительные свидания, и резидентам Центра регистрации иностранцев разрешается покидать помещения на неопределенный срок.

25-50 случаев на 100 тыс. населения, менее 4 процентов положительных тестов:

Возобновление работы уличных кафе допускается при условии обеспечения безопасности.

Площадь на человека, необходимая для торговли, уменьшена до 15 кв. м.

Разрешен возврат к смешанной работе как в государственном, так и в частном секторе.

Разрешено возобновлять досуговые услуги для оздоровительных центров.

Разрешен переход на смешанную методику обучения для высшего и профессионального образования.

Снятие всех ограничений на неформальное образование.

Допускается посещение пациентов в медицинских учреждениях в установленном порядке.

Возвращение к нормальной деятельности социальных институтов.

Культурные, спортивные и развлекательные мероприятия в закрытых помещениях допускаются при условии предоставления на одного человека не менее 10 кв. м. площади.

СЦЕНАРИЙ А

Больше не требуются маски для лица на открытых пространствах.

Сняты ограничения на личные контакты и собрания.

Сняты ограничения на передвижение между самоуправлениями, этого не делать только рекомендуется.

Полностью возобновляется контактное образование в школах.

Кафе также разрешено принимать посетителей внутри.

Мероприятия разрешены в закрытых помещениях до 50 человек, на открытых площадках — до 100 человек.

Требования к торговле уменьшены до 10 кв. м. площади на человека.

И. Шимоните: больше смягчений при условии ускоренного тестирования

И. Шимоните подчеркнула, что в настоящее время вся Литва живет в рамках ограничений, предусмотренных в сценарии C, но ситуация улучшается.

«В данный момент мы находимся в промежутке между 500 и 200 заболеваний на 100 тысяч за последние 14 дней, что является красным сценарием, мы приближаемся к его середине», — сказала И. Шимоните.

По данным Департамента статистики во вторник, общая заболеваемость в стране достигла 339 случаев на 100 тысяч населения.

В середине декабря, после ужесточения карантина в Литве, были закрыты многие магазины, за исключением продуктовых, ограничили передвижение людей между самоуправлениями и запретили собрания людей как дома, так и в общественных местах. Неделю назад Кабинет Министров уже разрешил возобновление работы открытых горнолыжных центров.

Информация ЛК по сообщению BNS