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444 тысячи истцов против Volkswagen

  • Фото из открытых источников

В Германии начались переговоры между автопроизводителем Volkswagen и Федеральным объединением центров защиты прав потребителей.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, целью переговоров является достижение мирового соглашения по делу о манипуляции данными о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных автодвигателей.

Напомним, этот скандал вошел в историю под названием «дизельгейт».

В прессе сообщается, что не исключаются выплаты компенсаций, однако этот вопрос пока находятся на ранней стадии. В настоящее время групповой иск против Volkswagen подали 444 тысячи автовладельцев, претензия которых заключается в потере стоимости их автомобилей в связи с раскрывшимися махинациями.

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В беседе с АЗЕРТАДЖ эксперт Федерального объединения центров защиты прав потребителей Германии сообщил, что скандал вызвал массовый отзыв продукции автопроизводителя с американского рынка. Тогда было достигнуто мировое соглашение с властями США о выплате компенсации на общую сумму более 18 млрд долларов.

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