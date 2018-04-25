4,5 тысячи жителей подали заявки на возмещение части налогов

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По данным Государственной налоговой инспекции заявки на возмещение части налогов, взимаемых за услуги няни, строителей и автосервисов, подали 4,5 тысячи жителей, сообщает ЛРТ радио .

«Очень важно, чтобы люди при покупке этих услуг действительно запрашивали и получали четкий документ : какая услуга была предоставлена, какая работа была проделана, основные реквизиты поставщика услуг, имя», — сказала на радио, директор одного из Департаментов налоговой инспекции Стасе Алюконите-Шнирене.

«Заявителю компенсируют расходы от 2000 евро, потраченные на ремонт или на уход за детьми. Это 400 евро, если доходы облагались налогом и 20% было уплачено в бюджет», — сказала она.

Доказательства услуг, оказанных в этом году, можно представить до мая месяца, т.е. задекларировать на сайте Государственной налоговой инспекции.

BNS напоминает, что прошлогодняя налоговая реформа решила предоставить жителям, которые законно приобретают услуги по ремонту автомобилей, строительству или другим бытовым услугам, таким как няня или домработница, возможность уменьшить свой налогооблагаемый доход и тем самым вернуть часть своего личного подоходного налога (GPM).