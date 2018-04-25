default image
Лауреаты Национальной премии – А. Пуйпа, А Григорян, С. Шальтянис

Подробнее...
default image
Польша исключена из принципа климатической нейтральности до 2050 года

Подробнее...
default image
Армия Литвы заключила предварительный договор о покупке систем связи за 8,7 млн евро

Подробнее...
default image
Кабмин утвердил проект бюджета на 2020 год, он отправляется в сейм

Подробнее...
default image
США отложили вступление в силу дополнительных пошлин против Китая

Подробнее...
default image
Наиболее часто упоминающимся в СМИ министром остается А.Вярига

Подробнее...
default image
Палата общин начнет рассмотрение билля о Brexit

Подробнее...
default image
В.Синкявичюс: в борьбе с изменениями климата придется менять образ жизни

Подробнее...
default image
Евро положительно сказался на экономике страны – Банк Литвы

Подробнее...
default image
Популярность С.Сквернялиса упала на 8 проц. пунктов

Подробнее...
default image
4,5 тысячи жителей подали заявки на возмещение части налогов

Подробнее...
default image
В ФРГ ужесточают правила владения оружием

Подробнее...
default image
Сейм повысил необлагаемый налогом доход

Подробнее...
default image
Пассажиры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки смогут бесплатно полететь «Победой»

Подробнее...
default image
Г.Науседа встретится в Риге с главами других Балтийских стран

Подробнее...
default image
Приоритет HCL Technologies – местные таланты

Подробнее...
default image
С приближением Нового года в Испании участились кражи хамона

Подробнее...
default image
Игра «От ёлки к ёлке»: главный приз – электрический самокат

Подробнее...
default image
Каунас дарит приданое новорожденным

Подробнее...
default image
Коммунальная реформа

Подробнее...
TOP,Деньги,Новости,Общество

4,5 тысячи жителей подали заявки на возмещение части налогов

Фото BFL/Андрюс Уфартас

По данным Государственной налоговой инспекции заявки на возмещение части налогов, взимаемых за услуги няни, строителей и автосервисов, подали 4,5 тысячи жителей, сообщает ЛРТ радио .

«Очень важно, чтобы люди при покупке этих услуг действительно запрашивали и получали четкий документ : какая услуга была предоставлена, какая работа была проделана, основные реквизиты поставщика услуг, имя», — сказала на радио, директор одного из Департаментов налоговой инспекции Стасе Алюконите-Шнирене.

«Заявителю компенсируют расходы от 2000 евро, потраченные на ремонт или на уход за детьми. Это 400 евро, если доходы облагались налогом и 20% было уплачено в бюджет», — сказала она.

Доказательства услуг, оказанных в этом году, можно представить до мая месяца, т.е. задекларировать на сайте Государственной налоговой инспекции.

BNS напоминает, что прошлогодняя налоговая реформа решила предоставить жителям, которые законно приобретают услуги по ремонту автомобилей, строительству или другим бытовым услугам, таким как няня или домработница, возможность уменьшить свой налогооблагаемый доход и тем самым вернуть часть своего личного подоходного налога (GPM).

Оставьте свой комментарий

avatar
600