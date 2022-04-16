56% украинских беженцев планируют вернуться из Польши в свою страну сразу же после окончания войны

Nuotrauka BNS/ Vidmantas Balkūnas

Dziennik Gazeta Parwna публикует анализ результатов исследования «Беженцы из Украины в Польше», подготовленного Миграционной платформой EWL и Институтом восточноевропейских исследований Варшавского университета.

Большинство украинцев – 56%, которые приехали в Польшу после 24 февраля, то есть после начала нападения России на Украину, планируют возвращение в свою страну как можно скорее после окончания войны; 18% планируют остаться в Польше по крайней мере на несколько лет; 7% думают остаться в Польше навсегда; 6% – пожить в Польше по крайней мере год; 13% затруднялись дать ответ.

Из опроса также следует, что большинство украинских беженцев хочет жить в крупных городах – таких 69%. Небольшие населенные пункты и села выбирают только 7% опрошенных украинцев. Это серьезная проблема для властей больших городов, которые уже сейчас не справляются с размещением приезжих.

Подавляющее большинство опрошенных – 63% – хотело бы трудоустроиться в Польше, остальные намерены жить на собственные средства либо на пособие для беженцев. Каждый десятый еще не определился, будет ли он искать работу.

При этом оказывается, что большинство украинских мигрантов имеют высшее образование. Из собранных исследователями данных следует, что большинство из них работало в Украине; среди них высококвалифицированных специалистов – 17%, учителей и работников сферы образования – 15%, в секторе услуг работали 14%, а в торговле – 13%. Физических и офисных работников – по 7%. Только 5% беженцев – это медсёстры и медицинские спасатели, а 1% – врачи.

Что касается знания языков, то 90% респондентов исследования «Беженцы из Украины в Польше» знают русский, 55% – английский, 26% – польский, немецкий язык знают 2% украинских беженцев.