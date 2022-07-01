6 июля — День коронации Миндаугаса

Из старших князей

Впервые имя Миндаугаса в хрониках упоминается в 1219 г., когда более 20 князей балтских племен вели переговоры с Галицко-Волынским княжеством. Там он назван одним из «старших» князей в Литве. В 1238 г., несмотря на это, стечение благоприятных обстоятельств в родне (смерть старшего брата Дауспрунгаса (Довспрунга) и несовершеннолетие его наследников) и личные качества Миндаугаса помогли ему вытеснить соперников и стать единовластным правителем. Он вступал в родственные связи не только с власть имущими своей страны, но и с правителями соседних стран, выделяя тем самым свой статус. Свою единственную дочь, о существовании которой сохранились сведения, он выдал за сына князя Даниила Галицкого Шварна.

Примерно между 1238 и 1248 гг. начинается зарождение нового государства — Великого Княжества Литовского.

Прагматичная вера

К вопросу выбора религии Миндаугас, как и правившие после него князья, подходил исключительно прагматично. Исследователи склоняются к тому, что он не принимал православного крещения вообще. Заставили его принять крещение по римско-католическому обряду чрезвычайно сложные внешнеполитические обстоятельства. Против государства выступила мощная коалиция практически всех соседей: Тевтонский орден в Пруссии и Ливонии, Галицко-Волынское княжество, племена ятвягов, жмудь и половцы.

Благодаря переходу в католичество Миндаугас смог избавиться от натиска мощного Тевтонского ордена, миссией которого как раз было продвижение католичества на Востоке.

Мудрый дипломат Миндаугас при крещении, чтобы задобрить тевтонцев, еще якобы отдал им территорию Жмуди. Переход земель произошел, но наделы, которые подарил Миндаугас, ему вообще не принадлежали: они лежали к северу от его княжества.

При посредничестве магистра Ливонского ордена Андреаса фон Фельфена в 1251 г. Миндаугас принял крещение, а спустя два года – в 1253 г. – был коронован в Литве. Это обеспечило признание Литовского государства и его суверенного правителя на международной арене.

Вместе с Миндаугасом корону получила еще и его жена Морта. По приказу ландмейстера Ливонского ордена в Риге для новоиспеченных короля и королевы были изготовлены две короны, украшенные драгоценными камнями.

Церемонию провел епископ Генрих. Вначале происходило помазание монарха освященным елеем, затем он надевал церемониальный наряд из сандалий и белых одежд. После этого следовало вручение королевской мантии, меча, фибулы (застежки) для мантии и т. д.

Вернулся к язычникам

Как показывают источники, до коронации Миндаугас именовали «великим князем», а после — «королем Литовии». «Королем Литвы» называли его и в Риме, что видно из корреспонденции римской курии еще до коронации.

Но уже через семь лет история поворачивается на 360 градусов. В 1260 году Миндаугас отказывается от королевского титула и возвращается к традиционному язычеству.

Несмотря на всю торжественность коронации, не стоит забывать, что это был тактический шаг, призванный ослабить агрессию со стороны Тевтонского ордена. Когда в 1260 г. жмудины разбили немецких рыцарей на озере Дурбе, а в самой Пруссии началось восстание местных жителей против тевтонцев, Миндаугасу много легче было отказаться от королевского титула, а вместе с ним — и от христианства. Более того, Миндаугас изгнал епископа Христиана. И уже в 1262 г. он заключил союз с новгородским князем Александром против Ливонского ордена.

В тот краткий период существования королевства правитель заботился о том, чтобы его титул перешел по наследству одному из сыновей. Миндаугас вел переписку с папой римским по поводу возможной коронации, вероятнее всего, Рукля, поскольку старший сын Войшелк принял монашество, что в эпоху Средневековья исключало его активное участие в политической жизни. Но эти планы так и не были осуществлены.

Причиной, по которой после Миндаугаса в государстве больше не было королей, конечно же, можно считать пресечение династии Миндаугаса. Политика усиления власти князя вызвала недовольство племенной аристократии, и в 1263 году Миндаугаса убили. Погибли практически и все его прямые наследники по мужской линии. После этого последовали период политических пертурбаций, борьбы в том числе родственников Миндаугаса между собой и смена правящей династии.

И хотя Миндаугас остался единственным в истории страны королем, он заложил новое государство на карте Европы — Великое Княжество Литовское.

Праздник для всех

День коронации Миндаугаса имеет особое значение – это первый в новейшей истории официальный государственный праздник, утвержденный восстановленным Сеймом Литвы 25 октября 1990 года.

Традиционно на столичной площади у Президентского дворца проходит торжественная церемония поднятия государственного флага, в Вильнюсском Кафедральном соборе — торжественная месса, а вечером — официальный прием в честь праздника. По всей стране помимо торжественных церемоний проходит множество различных культурных и просветительских мероприятий, напоминающих об истоках Литовского государства, его истории. Важной частью станет исполнение государственного гимна в городах и поселках Литвы.

Подробную информацию о мероприятиях, которые пройдут в каждом городе, можно найти на страницах городских самоуправлений.

День коронации Миндаугаса имеет особое значение – это первое самоопределение Литвы и интеграция в западный мир.

Это интересно

Документальных источников, подтверждающих место коронации первого и единственного литовского короля, пока нет. Многие годы было принято считать, что раз король литовский, так и его коронация состоялась на территории современной Литвы. Однако белорусские историки склонны считать, что коронация Великого князя Литовского Миндаугаса (Миндовга) состоялась в Новогрудке — тогдашней столице ВКЛ.

Кстати

В Литве празднуют три дня государства: 16 февраля и 11 марта — даты восстановления государства и государственности, 6 июля — День государственности, День коронации Миндаугаса.