6 советов о том, как говорить о коронавирусе с детьми

С чего начать?

Начните с определения и объяснения, что такое COVID-19, или коронавирус. Расскажите, что это болезнь, вызванная вирусом. У заболевших может подняться температура, появиться кашель, иногда им тяжело дышать. Чтобы ребенок чувствовал себя спокойнее, подчеркните, что этот вирус не очень опасен для детей, гораздо серьезнее им болеют люди старшего возраста.

Как распространяется вирус?

Расскажите, как вирус распространяется: чаще всего он распространяется через маленькие капельки, содержащиеся в воздухе. Кроме того, он может попасть в наш организм через зараженные поверхности с наших рук. Если дотронуться до лица, глаз или рта грязной рукой, вирус попадает в наш организм. Но если больной чихнул далеко от нас, то вирус до нас не доберется, поскольку мы находимся на расстоянии. Вот почему не только кошки предпочитают соблюдать дистанцию, но и людям стоит учиться этому! Поэтому сегодня мы соблюдаем дистанцию на улице или при общении с другими людьми. Рекомендуемая дистанция – хотя бы два метра. Чтобы ребенку было легче представить, что такое два метра – это длина велосипеда для взрослого человека. Посоветуйте ребенку представлять велосипед, когда он находится среди людей, и держаться такой дистанции.

Как мы можем остановить вирус?

Поговорите с детьми о том, что уже делают для того, чтобы остановить распространение вируса, и все мы были здоровы. Поскольку вирус живет только, кочуя из дома в дом, от человека к человеку, мы соблюдаем дистанцию и как можно больше времени проводим дома. Да, поэтому ввели такое явление как самоизоляция. Ведь все хотят быть здоровыми и беречь друг друга. Кроме того, мы часто моем руки и дезинфицируем их – вирусы не любят чистоту и порядок. Ученые всего мира много работают, чтобы разработать вакцину, исследовать пути распространения вируса и выяснить, чего он больше всего боится. Врачи помогают больным людям, заботятся об их здоровье. Детям важно знать, что врачи готовы помочь им и членам их семей, если кто-то случайно заболеет. Дети также могут помочь остановить распространение вируса и заботиться о своей семье. Пусть они станут маленькими супергероями – они должны носить маски и как можно чаще мыть руки.

Поддержание беседы

Поддержите разговор о вирусе и текущей ситуации. Обычно недостаточно поговорить с ребенком один раз и рассказать, что происходит. Поэтому время от времени, например, если вы узнали что-то новое, если люди все еще ходят в масках, спросите, как дети себя чувствуют в данной ситуации. Благодаря этому дети не только почувствуют, что их слышат, но и будут знать, что вы рядом и готовы ответить на вопросы.

Как помочь ребенку лучше разобраться во всем?

Еще один способ изучения ситуации – игра. Игра – один из языков понимания и обучения, которым пользуются дети. Во время игры они лучше усваивают информацию и лучше начинают разбираться в происходящем. Меняя сценарий игры, сюжеты, дети применяют разные способы решения проблемы. Поэтому если вы видите, что ваши дети играют во врачей, подключитесь к игре – она поможет лучше разобраться в сложившейся ситуации, свести на нет отрицательные эмоции, которые появляются.

Игры

Вот одна из многочисленных познавательных игр, которая поможет рассказать о данной ситуации: «Миссия – ученый!»

Подготовьте небольшие карточки с вышеперечисленными темами, на которые вы можете говорить. Например, в нескольких предложениях опишите, как выглядит коронавирус. Когда ребенок усвоит информацию, его ждет следующая миссия – сделать из подручного материала небольшой прототип коронавируса. Для этого можно использовать пластилин, ухочистки, цветную бумагу. Проявите фантазию, придумайте несколько заданий на основные темы.

Еще один приятный способ получения информации – обучающие мультфильмы и книжки. Благодаря захватывающему и образному содержанию, мультфильмы помогают ребенку лучше разобраться в ситуации. Всю информацию можно представить в виде картинок.

Детям постарше можно найти информацию и на литовском языке. Интернет-телевидение «Научный суп» (Mokslo sriuba) создало целый ряд видео о вирусах и коронавирусе.