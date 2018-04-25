61-й случай смерти от коронавируса – пациент Вильнюсской городской больницы

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Подтверждена еще одна смерть от коронавируса — скончался пациент Вильнюсской городской клинической больницы, информировал BNS Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).

«После положительного результата проверки на коронавирус он был переведен в клинику Сантарос. Человек относится к возрастной группе 71-80 лет, у него были сопутствующие заболевания, онкологическое заболевание, он умер вчера», — сказала в четверг заведующая Отделом управлениями заразными заболеваниями Вильнюсского департамента НЦОЗ Гинрета Мегелинскене.

Это 61-й случай смерти от коронавируса в Литве.

По словам представителя НЦОЗ, в общей сложности умерло десять пациентов Вильнюсской городской клинической больницы, заразившихся коронавирусом.

«Зафиксировано десять летальных случаев, однако причины смерти двух человек — не заболевание COVID-19, хотя перед смертью и был выделен возбудитель», — сказала Г. Мегелинскене.

В среду Вильнюсская окружная прокуратура начала досудебное расследование возможного нарушения правил борьбы с эпидемиологическими или инфекционными заболеваниями и несоответствии служебному положению в Вильнюсской городской клинической больнице.

Как сообщает прокуратура, такое решение было принято после рассмотрения полученного во вторник заявления НЦОЗ о выявленных в этом лечебном учреждении нарушениях правовых актов, регламентирующих охрану общественного здоровья, которые могли повлиять на распространение инфекции COVID-19.