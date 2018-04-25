76-я годовщина освобождения Вильнюса

Фото пресс-службы Посольства РФ.

13 июля, в день 76-й годовщины освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков, посол России в Литве Александр Удальцов совместно с руководством и членами Республиканского комитета Организации участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции, представителями посольства Республики Беларусь и общественных организаций принял участие в церемонии возложения венков и цветов к мемориалу советским воинам на Антакальнисском кладбище.

Как сообщает пресс-служба посольства РФ, выступая перед собравшимися, А. Удальцов напомнил, что войска 3-го Белорусского фронта под командованием генерал-полковника И. Черняховского после 7-дневных кровопролитных боев сломили сопротивление 17-тысячного немецкого гарнизона и освободили город. Победа досталась большой ценой: в этой операции погибло более 5 тысяч советских солдат, 3 тысячи из которых покоятся здесь – на Антакальнисском кладбище. Как отметил посол, в освобождении города приняли участие порядка 2 тысяч литовских партизан из 11 отрядов, которые вели активную борьбу с немецко-фашистскими захватчиками, а не с местным населением, как так называемые «лесные братья».

В ходе состоявшейся затем встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и бывшими малолетними узниками фашистских концлагерей посол России вручил 15 из них учрежденную Указом президента Российской Федерации Владимиром Путиным юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Поздравив награжденных и пожелав им крепкого здоровья, А. Удальцов заверил их в том, что российская сторона не допустит переоценки итогов войны, навешивания на советских солдат-освободителей ярлыков «оккупантов» и героизации фашистских приспешников.

«Для того чтобы отстоять правду о войне, нужны факты и живые свидетельства всех участников тех событий», – отметил глава диппредставительства.

Информация «ЛК»