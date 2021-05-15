8 литовских полицейских примут участие в операции в Словении против незаконной миграции

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Восемь литовских полицейских отбыли в Словению для участия в совместной операции против незаконной миграции.

Вместе с другими полицейскими литовцы будут помогать в предотвращении незаконной миграции на границе Словении и Хорватии, сообщил Департамент полиции.

В операции участвуют сотрудники полиции из Вильнюса, Каунаса, Клайпеды, Утены и Литовской школы полиции.

Литовская полиция второй раз помогает Словении в решении проблем с миграцией. В конце 2015 года литовские полицейские также работали на железнодорожном вокзале Словении, помогая направлять приезжих в регистрационные центры.