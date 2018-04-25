8,5 млн евро из заимствованных средств — пострадавшим от засухи фермерам

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Правительство Литвы в среду на заседании намерено выделить 8,5 млн евро фермерам, пострадавшим от засухи 2018 года.

Помощь будет выделена из заимствованных государством средств для Плана поощрения экономики и смягчения вызванных коронавирусом последствий. Вся сумма должна быть распределена по 4,25 млн евро между растениеводческим и животноводческим секторами, указано в справке, подготовленной Министерством сельского хозяйства.

В конце мая при совещании на заседании кабмина предложений министерств о пополнении новыми средствами Плана поощрения экономики и смягчения вызванных коронавирусом последствий Минсельхоз предложил выделить средства для компенсаций потерянных фермерами доходов из-за засухи 2018 года.

Засуха наблюдалась в Литве в июне 2018 года, а в начале июля правительство объявило по всей Литве экстремальную ситуацию из-за засухи.