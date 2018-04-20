Г. Киркилас: после провала голосования по В.Пранцкетису коалиция опять в меньшинстве

В Литву прибыли американские танки В понедельник в Литву прибыла тяжелая техника американского батальона, дислоцируемого в Литве на полгода. По железной дороге в Пабраде (недалеко от Вильнюса) доставлены восемь танков Abrams и 21 боевая машина …

В Швеции увеличивают пенсионный возраст Парламент Швеции проголосовал за повышение пенсионного возраста в стране. Это связано с тем, что граждане королевства в среднем живут дольше и обладают лучшим здоровьем, чем во многих других европейских странах, …

Правенишкская колония получит миллион евро для повышения уровня безопасности В следующем году Правенишкская исправительная колония открытого типа получит миллион евро для повышения уровня безопасности. «В следующем году Правенишкской колонии открытого типа дополнительно выделят миллион евро будет для обеспечения лучшей …

В Риме вступает в силу «Закон о туалетах» в барах, кафе и ресторанах В Риме начинает действовать закон, обязывающий платить за посещение туалетов в ресторанах и кафе. Это касается всех «гостей» с улицы, кто не является клиентом. Об этом пишет Il Giornale. Плохие …