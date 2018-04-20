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Г. Киркилас: после провала голосования по В.Пранцкетису коалиция опять в меньшинстве

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В. Пранцкетис не ощущает радости от голосования, поддерживает досрочные выборы

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Р.Карбаускис: неясно, есть ли у правящих большинство

TOP Новости Общество

Число игравших в азартные игры в Литве за два года уменьшилось
В. Томашевский: налог на загрязняющие автомобили не поддержим

 «Мы не подержим налог на загрязняющие автомобили», – сказал во время пресс-конференции в Сейме председатель Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) Вальдемар Томашевский. Он заверил, что возглавляемая им партия […]

Лицемерное проявление борьбы с богатством

Планируются новые изменения для налогоплательщиков. Одно из предложений, представленных в Сейме, касается граждан, получающих наибольшие доходы. Им тариф подоходного налога населения (ПНН) планируется увеличить с 27 проц. до 32 проц. […]

Закрытие атомной станции – уникальный проект

В связи с не имеющими прецедента в мире работами по демонтажу атомных реакторов, которые планируется начать в Литве уже через несколько лет, возникает опасность влияния ионизирующей радиации на жителей, природу, […]

Удар по среднему классу

Намерение правящих сдерживать ранее утвержденный ими ускоренный рост не облагаемого налогом размера доходов (НРД) — это просто-напросто замаскированное увеличение налогов с работающих.  В связи с такой нерешительностью правящих жители, получающие […]

Г. Киркилас: после провала голосования по В.Пранцкетису коалиция опять в меньшинстве
В. Пранцкетис не ощущает радости от голосования, поддерживает досрочные выборы
Р.Карбаускис: неясно, есть ли у правящих большинство
Число игравших в азартные игры в Литве за два года уменьшилось

Число игравших в азартные игры жителей Литвы за два года сократилось на 3 проц. пункта, […]

В Литве уменьшается число заключенных

В последнее время в исправительных учреждениях и следственных изоляторах снижается число арестованных и осужденных на […]

«Детская линия»: помощь родителям

Неправительственная служба эмоциональной помощи «Vaikų linija» («Детская линия») сообщила о предоставлении родителям бесплатных занятий, которые […]

экономика
Пошлины США затронут 0,12% литовского экспорта в эту страну

В связи с введением на прошлой неделе президентом США Дональдом Трампом таможенных пошлин на импорт из Евросоюза в объеме 7,5 млрд долларов, новые санкции коснутся лишь 0,12% литовского экспорта […]

Сейм Литвы приступил к рассмотрению проекта госбюджета на 2020 год

Сейм Литвы во вторник приступил к рассмотрению проекта государственного бюджета на 2020 год. Министр финансов говорит, что он реалистичный, сбалансированный, поощряет эффективное использование средств и направлен на снижение бедности. «Бюджет […]

В сейме Литвы пробуксовывает предложение обложить налогом активы банков

В сейме Литвы пока не приступят к рассмотрению предложения обложить налогом активы банков, кредитных кооперативов и других кредитных учреждений, превышающие 300 млн евро. Сейм принял такое решение с учетом […]

транспорт
    • Сообщения о нарушениях будут поступать быстрее

      Сообщения о нарушениях будут поступать быстрее

      Как утверждает Д. Бушма, сейчас нарушения обрабатываются ручным способом, поэтому в отдельных случаях водителям приходится ждать несколько месяцев, чтобы получить сообщение о штрафе. После внедрения автоматической системы обработки информации, чтобы сообщить о нарушениях, достаточно будет 48 часов. Если из систем …Читать дальше »
    • Снова о налоге на автомобили

      Снова о налоге на автомобили

      Власти Литвы готовятся со следующего года ввести налог на автомобили. Его платить придется при регистрации автомобиля или смене владельца, а размер платы будет зависеть от количества выбросов СО2. Проект закона о налогах на «грязные» машины ранее представило Министерство окружающей среды. …Читать дальше »
    • Посторонняя деятельность опасна

      Посторонняя деятельность опасна

      Министерство путей сообщения обращает внимание водителей на то, что любая посторонняя деятельность во время езды представляет опасность. Эксперты безопасности движения советуют не забывать, что когда водитель садится за руль, то основной и единственной работой должно быть вождение. «Культура движения, уважение …Читать дальше »
    • Международные поездки с CityBee

      Международные поездки с CityBee

      Компания каршеринга CityBee предоставляет возможность оставить взятый напрокат в одной стране автомобиль оставить в другой стране без дополнительной платы, пишет деловая газета Verslo žinios. По словам главы платформы CityBee Лукаса Илы, теперь на автомобилях компании можно будет ездить, например, из …Читать дальше »
спорт
выборы-2019
К выборам в Литве предлагают новый округ в Вильнюсе, два будут упразднены

К следующим парламентским выборам в Литве в Вильнюсе предлагается учредить новый избирательный округ в микрорайоне Пашилайчяй, а в связи с […]

На парламентских выборах 2020 года у зарубежных литовцев будет отдельный округ

На предстоящих в октябре следующего года парламентских выборах в Литве у проживающих за рубежом граждан Литвы будет отдельный избирательный округ.  […]

В. Пранцкетис: нужно снизить заградительный барьер голосов на выборах в сейм

Глава парламента Литвы Викторас Пранцкетис согласен с тем, то нужно снизить заградительный барьер голосов на выборах в сейм. По его словам, […]

Правительство Литвы отказывается от идеи голосования по интернету

Правительство намерено окончательно отказаться от идеи ввести в Литве голосование по интернету на выборах. По словам министра юстиции Эльвинаса Янкявичюса, […]

Едим дома
    • Полный фарш!

      Полный фарш!

      Кто-то взял его да и придумал — о, благодетель! Потому как из фарша — нежного, сочного и ароматного — можно сделать все, что душе угодно. Котлетки, фрикадельки, люля-кебаб, пироги, запеканки, пельмешки… Жуй, глотай, будь счастлив! Путь к кулинарным шедеврам был непрост — до того, как на кухнях появились труженицы-мясорубки, фарш …Читать дальше »
    • Синенькие наступают! Блюда с баклажанами

      Синенькие наступают! Блюда с баклажанами

       «Язык проглотишь» и «пальчики оближешь» — это про них, про баклажаны. Известные также как бадриджаны, демьянки и просто «синенькие». Вообще-то они могут быть коричневыми, зелеными, пепельными, красными, оранжевыми, полосатыми. А третий президент США Томас Джефферсон, слывший помимо прочего неплохим агрономом, вывел даже белый и колючий баклажан, до сей поры популярный …Читать дальше »
    • Сказочное свинство

      Сказочное свинство

      Штрудель с сыром и зеленью Упаковка слоеного теста — 1 шт., ветчина — 200 г, сыр — 150 г, сметана — 50 г, масло сливочное — 30 г, кунжут — 30 г. Тесто раскатать до размера 20х40 см. Ветчину и сыр нарезать тонкими пластинами, выложить на тесто так, чтобы с …Читать дальше »
    • Шпинат: железный овощ

      Шпинат: железный овощ

       «Пейте, дети, молоко — будете здоровы!» — об этом знает каждый российский ребенок. Американские дети о пользе молока не слышали. Они уже в нежном возрасте с удовольствием жуют шпинат — думают, что он поможет им стать крепкими и высокими. И не ошибаются! В 1930-е годы в США на экранах телевизоров …Читать дальше »

 

 

Г. Киркилас: после провала голосования по В.Пранцкетису коалиция опять в меньшинстве

Лидер правящих социал-трудовиков Гядиминас Киркилас заявил, что после того, как […]

В. Пранцкетис не ощущает радости от голосования, поддерживает досрочные выборы

Председатель литовского сейма Викторас Пранцкетис утверждает, что не ощущает радости […]

Р.Карбаускис: неясно, есть ли у правящих большинство

Лидер Литовского союза «крестьян» и «зеленых» Рамунас Карбаускис после неудавшегося […]

Число игравших в азартные игры в Литве за два года уменьшилось

Число игравших в азартные игры жителей Литвы за два года […]

политика
Г. Киркилас: после провала голосования по В.Пранцкетису коалиция опять в меньшинстве

Лидер правящих социал-трудовиков Гядиминас Киркилас заявил, что после того, как не удалось уволить спикера Виктораса […]

В. Пранцкетис не ощущает радости от голосования, поддерживает досрочные выборы

Председатель литовского сейма Викторас Пранцкетис утверждает, что не ощущает радости по поводу голосования, в результате […]

Р.Карбаускис: неясно, есть ли у правящих большинство

Лидер Литовского союза «крестьян» и «зеленых» Рамунас Карбаускис после неудавшегося голосования по отставке председателя сейма […]

общество
Число игравших в азартные игры в Литве за два года уменьшилось

Число игравших в азартные игры жителей Литвы за два года […]

В Литве уменьшается число заключенных

В последнее время в исправительных учреждениях и следственных изоляторах снижается […]

«Детская линия»: помощь родителям

Неправительственная служба эмоциональной помощи «Vaikų linija» («Детская линия») сообщила о […]

Мнения экспертов расходятся в том, сколько людей в Литве бедны

Литовские показатели бедности остаются одними из крупнейших в Европейском Союзе. […]

перекресток мнений
В. Томашевский: налог на загрязняющие автомобили не поддержим

 «Мы не подержим налог на загрязняющие автомобили», – сказал во время пресс-конференции в Сейме председатель Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) Вальдемар Томашевский. Он заверил, что возглавляемая им партия не поддержит планируемый налог на автомобили, загрязняющие окружающую среду, поскольку этот налог коснется в основном нуждающихся жителей страны, передает L24.lt. […]

Лицемерное проявление борьбы с богатством

Планируются новые изменения для налогоплательщиков. Одно из предложений, представленных в Сейме, касается граждан, получающих наибольшие доходы. Им тариф подоходного налога населения (ПНН) планируется увеличить с 27 проц. до 32 проц. Не будут забыты и граждане, имеющие наименьшие доходы: размер необлагаемого налогом дохода (ННД) предлагается увеличивать только по 50 евро каждый […]

Закрытие атомной станции – уникальный проект

В связи с не имеющими прецедента в мире работами по демонтажу атомных реакторов, которые планируется начать в Литве уже через несколько лет, возникает опасность влияния ионизирующей радиации на жителей, природу, животных и растения этого региона.  По моим данным, Еврокомиссия не проводила исследования по схожим проектам. В связи с закрытием Игналинской […]

Комментариев: 1

экономика
Пошлины США затронут 0,12% литовского экспорта в эту страну

В связи с введением на прошлой неделе президентом США Дональдом Трампом таможенных пошлин на импорт […]

Сейм Литвы приступил к рассмотрению проекта госбюджета на 2020 год

Сейм Литвы во вторник приступил к рассмотрению проекта государственного бюджета на 2020 год. Министр финансов говорит, что […]

В сейме Литвы пробуксовывает предложение обложить налогом активы банков

В сейме Литвы пока не приступят к рассмотрению предложения обложить налогом активы банков, кредитных кооперативов и […]

виленский вестник
В столичных домах мусоропроводы не будут обслуживаться

Столичные власти решили, что после Нового года находящиеся в многоквартирных […]

В общественном транспорте — алкозамки

В трети всех вильнюсских автобусов и троллейбусов уже установлены алкозамки, […]

Обустройство автовокзала

Как сообщил предприниматель Андрей Палейчик, управляющий Вильнюсским автовокзалом, на прошлой […]

Налог на богатство

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс считает, что налог на богатство затронет […]

клайпедский вестник
В Клайпеду пришел новый груз СПГ из Норвегии

Во вторник в Клайпеду прибыл новый крупный груз сжиженного природного […]

Клайпедский порт лидирует по погрузкам в странах Балтии четвертый год подряд

Клайпедский порт лидирует по погрузкам среди портов Балтийских стран уже […]

Суд еще раз подтвердил законность увольнения А. Вайткуса

Во вторник Вильнюсский окружной суд подтвердил законность увольнения бывшего главы […]

культура
Встреча с режиссером «Адмирала» и «Викинга»

В Вильнюс по приглашению медиаклуба «Формат-А3» приедет автор полюбившихся миллионам […]

Каждый герой – яркая и характерная личность.

В Вильнюсе представят спектакль «Старший сын» по пьесе А. Вампилова. […]

Глава музея Яд Вашем хочет, чтобы информация в музее была и на литовском языке

 Глава находящегося в Иерусалиме мемориального комплекса жертвам Холокоста Яд Вашем […]

Названы лауреаты Букеровской премии за 2019 год

Канадская писательница Маргарет Этвуд и британка Бернардина Эваристо стали лауреатами […]

спорт
Самые высокооплачиваемые спортсмены Литвы – Ж. Илгаускаc, Й. Валанчюнас, А. Сабонис

В десятки заработавших больше всего во время карьеры литовских спортсменов […]

В Каунасе построят новую ледовую арену

Каунасское самоуправление, решив строить самую современную в Литве ледовую арену, […]

Лучшая в стране гребная база

На берегу озера Лампедис ведется строительство новой гребной базы, отвечающей […]

транспорт
Сообщения о нарушениях будут поступать быстрее

Как утверждает Д. Бушма, сейчас нарушения обрабатываются ручным способом, поэтому […]

Снова о налоге на автомобили

Власти Литвы готовятся со следующего года ввести налог на автомобили. […]

Посторонняя деятельность опасна

Министерство путей сообщения обращает внимание водителей на то, что любая […]

Международные поездки с CityBee

Компания каршеринга CityBee предоставляет возможность оставить взятый напрокат в одной […]

Г. Киркилас: после провала голосования по В.Пранцкетису коалиция опять в меньшинстве

Лидер правящих социал-трудовиков Гядиминас Киркилас заявил, что после того, как […]

В. Пранцкетис не ощущает радости от голосования, поддерживает досрочные выборы

Председатель литовского сейма Викторас Пранцкетис утверждает, что не ощущает радости […]

Р.Карбаускис: неясно, есть ли у правящих большинство

Лидер Литовского союза «крестьян» и «зеленых» Рамунас Карбаускис после неудавшегося […]

Число игравших в азартные игры в Литве за два года уменьшилось

Число игравших в азартные игры жителей Литвы за два года […]

политика
Г. Киркилас: после провала голосования по В.Пранцкетису коалиция опять в меньшинстве

Лидер правящих социал-трудовиков Гядиминас Киркилас заявил, что после того, как не удалось уволить спикера Виктораса […]

В. Пранцкетис не ощущает радости от голосования, поддерживает досрочные выборы

Председатель литовского сейма Викторас Пранцкетис утверждает, что не ощущает радости по поводу голосования, в результате […]

общество
Число игравших в азартные игры в Литве за два года уменьшилось

Число игравших в азартные игры жителей Литвы за два года […]

В Литве уменьшается число заключенных

В последнее время в исправительных учреждениях и следственных изоляторах снижается […]

«Детская линия»: помощь родителям

Неправительственная служба эмоциональной помощи «Vaikų linija» («Детская линия») сообщила о […]

перекресток мнений
В. Томашевский: налог на загрязняющие автомобили не поддержим

 «Мы не подержим налог на загрязняющие автомобили», – сказал во время пресс-конференции в Сейме председатель Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) Вальдемар Томашевский. Он заверил, что возглавляемая им партия не поддержит планируемый налог на автомобили, загрязняющие окружающую среду, поскольку этот налог коснется в основном нуждающихся жителей страны, передает L24.lt. […]

Лицемерное проявление борьбы с богатством

Планируются новые изменения для налогоплательщиков. Одно из предложений, представленных в Сейме, касается граждан, получающих наибольшие доходы. Им тариф подоходного налога населения (ПНН) планируется увеличить с 27 проц. до 32 проц. Не будут забыты и граждане, имеющие наименьшие доходы: размер необлагаемого налогом дохода (ННД) предлагается увеличивать только по 50 евро каждый […]

экономика
Пошлины США затронут 0,12% литовского экспорта в эту страну

В связи с введением на прошлой неделе президентом США Дональдом Трампом таможенных пошлин на импорт […]

виленский вестник
В столичных домах мусоропроводы не будут обслуживаться

Столичные власти решили, что после Нового года находящиеся в многоквартирных […]

В общественном транспорте — алкозамки

В трети всех вильнюсских автобусов и троллейбусов уже установлены алкозамки, […]

клайпедский вестник
В Клайпеду пришел новый груз СПГ из Норвегии

Во вторник в Клайпеду прибыл новый крупный груз сжиженного природного […]

Клайпедский порт лидирует по погрузкам в странах Балтии четвертый год подряд

Клайпедский порт лидирует по погрузкам среди портов Балтийских стран уже […]

культура
Встреча с режиссером «Адмирала» и «Викинга»

В Вильнюс по приглашению медиаклуба «Формат-А3» приедет автор полюбившихся миллионам […]

Каждый герой – яркая и характерная личность.

В Вильнюсе представят спектакль «Старший сын» по пьесе А. Вампилова. […]

спорт
Самые высокооплачиваемые спортсмены Литвы – Ж. Илгаускаc, Й. Валанчюнас, А. Сабонис

В десятки заработавших больше всего во время карьеры литовских спортсменов […]

В Каунасе построят новую ледовую арену

Каунасское самоуправление, решив строить самую современную в Литве ледовую арену, […]

транспорт
Сообщения о нарушениях будут поступать быстрее

Как утверждает Д. Бушма, сейчас нарушения обрабатываются ручным способом, поэтому […]

Снова о налоге на автомобили

Власти Литвы готовятся со следующего года ввести налог на автомобили. […]

Посторонняя деятельность опасна

Министерство путей сообщения обращает внимание водителей на то, что любая […]

 

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    Международный фестиваль моноспектаклей «Атспиндис» приглашает в Висагинас

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    Мария Калениченко — юная пианистка Висагинской школы искусств им. Ч. Саснаускаса и ее педагог Карина Гурина вернулись из Москвы. 28 сентября в Московском культурном центре им. Людмилы Рюминой состоялось открытие …
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    30 сентября с 12.00 до 18.00 в зале Висагинской больницы (пр. Тайкос, 15А) — акция по безвозмездной сдаче крови. Акцию проводит Национальный центр крови. Специалисты напоминают, что доноры должны быть …
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    Бесплатная комплексная помощь семьям Висагинаса

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  • «Детская линия»: помощь родителям

    «Детская линия»: помощь родителям

    Неправительственная служба эмоциональной помощи «Vaikų linija» («Детская линия») сообщила о предоставлении родителям бесплатных занятий, которые помогут заметить и решить ситуации, связанные с издевательствами над их детьми. По словам специалистов линии, …
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