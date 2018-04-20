Г. Киркилас: после провала голосования по В.Пранцкетису коалиция опять в меньшинстве
В. Пранцкетис не ощущает радости от голосования, поддерживает досрочные выборы
Р.Карбаускис: неясно, есть ли у правящих большинство
Число игравших в азартные игры в Литве за два года уменьшилось
Л.Линкявичюс: Литва не будет против короткого технического продления Брексит
В. Томашевский: налог на загрязняющие автомобили не поддержим
«Мы не подержим налог на загрязняющие автомобили», – сказал во время пресс-конференции в Сейме председатель Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) Вальдемар Томашевский. Он заверил, что возглавляемая им партия […]
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