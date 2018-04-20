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Сильный бизнес в процветающем обществе — возможно ли это в Литве?
В ноябре бизнес-совет Литвы, объединяющий крупнейшие бизнес-организации страны, представил предложения к программе на 2020-2024 годы формируемому восемнадцатому правительству, которые помогут государству поддерживать экономический рост, улучшать условия ведения бизнеса, повышать конкурентоспособность […]
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