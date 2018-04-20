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новости литвы
Читайте в новом номере газеты с 10 декабря

Гитанас Науседа своим декретом утвердил состав XVIII правительства

С 9 по 31 декабря в стране действуют новые, более жесткие условия карантина

Рождество хоть и будет другим, но уж точно не скудным

Новое поколение уделяет меньше внимания покупке собственного жилья

Сегодня историки активно ведут дискуссию: депортация, или принудительное переселение

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  • Вкусы Поднебесной

    Вкусы Поднебесной

    В Поднебесной издавна считали, что нет несъедобных продуктов — есть плохие повара, и воздавали хорошим всевозможные почести. Так, основатель династии Шан сделал своего повара премьер-министром, и тот работал как на кухне — последовательно и вдохновенно. Великий философ Конфуций сравнивал хорошо приготовленное блюдо с грамотно управляемым государством — тенденция, однако! И все же китайская кухня не […]Читать дальше »
  • Вкуснее, чем в IKEA

    Вкуснее, чем в IKEA

    Фрикадельки — вкуснейшие шарики из рубленого мяса. Из них можно складывать башни, а можно есть со сливочным и брусничным соусом, как в известном шведском магазине IKEA. Делимся рецептами отличных фрикаделек, которые не хуже тех, магазинных. Фрикадельки делаются из рубленого мяса, они напоминают маленькие котлетки, но различия все же есть. Если будете искать в советских кулинарных […]Читать дальше »
  • Прямо как в кино

    Прямо как в кино

    Возьмемся за блюда из отечественных (и не только!) фильмов? Не все ж попкорном пробавляться! Размяться предлагаем легендарными оладушками из «Формулы любви»: «Селянка, хочешь большой, но чистой любви?» Продолжить можно форшмаком из «12 стульев» — им помимо прочего угощал Остапа Бендера завхоз дома Старсобеса Александр Яковлевич (он же Альхен), застенчивый воришка, имевший, впрочем, вкус к жизни, […]Читать дальше »
  • С вином, перцем и не только

    С вином, перцем и не только

    Закваска капусты — один из самых простых способов консервирования овощей. Нужно всего-то нарезать тонкой соломкой капусту, посыпать ее крупной солью, утрамбовать и оставить на несколько дней, чтобы забродила. После чего мы получаем вкусную, хрустящую, а главное, очень полезную квашеную капусту, которая является одним из основных источников витаминов в зимний период. Ведь в ней сохраняются в […]Читать дальше »
агроновости
бизнес
визиты



    Негласные сделки

    Пандемия – своеобразный экзамен на прозрачность общественных закупок, отметили эксперты неправительственной организации Transparency International. Важно обеспечить, чтобы в объявляемых конкурсах на закупку участвовало как можно больше поставщиков с целью  приобретения […]

    Сильный бизнес в процветающем обществе — возможно ли это в Литве?

    В ноябре бизнес-совет Литвы, объединяющий крупнейшие бизнес-организации страны, представил предложения к программе на 2020-2024 годы формируемому восемнадцатому правительству, которые помогут государству поддерживать экономический рост, улучшать условия ведения бизнеса, повышать конкурентоспособность […]

    Съесть нельзя выбросить

    Сложилась парадоксальная ситуация: мы покупаем в магазинах больше еды, чем нам нужно, оставляем дома портиться фрукты и овощи или заказываем в ресторанах больше, чем можем съесть. Ежегодно треть всего продовольствия, […]

    Средний класс: проблемы и сомнения

    Согласно исследованию, проведенному по заказу Swedbank, несмотря на последствия коронавируса для экономики и финансов населения страны, большинство жителей Литвы относит себя к среднему классу. В этом году финансовые ожидания населения […]


    Сейм одобрил отставку генпрокурора Э. Пашилиса
    Л. Линкявичюс: необходимо международное расследование преступлений белорусского режима
    И. Шимоните отметает утверждения о «аграриев» о скопированной программе правительства
      Г. Скайсте : новый кабмин улучшит поддержку одиноких пенсионеров и родителей с детьми

      Назначенная министром финансов Литвы Гинтаре Скайсте не поддерживает намерения уходящих правящих узаконить 13-ю пенсию. По […]

      Новое правительство намерено увеличить число призывников в армии

      Новое правоцентристское правительство Литвы намерено увеличить число призывников в вооруженных силах страны (ВС).  Всеобщий призыв […]

      Возраст — не помеха для обучения и приобретения новых навыков

      Хорошо известная фраза «учиться никогда не поздно» становится еще актуальнее в контексте постоянно развивающихся технологий, […]


      экономика



        транспорт


          • Новые тарифы на техосмотр

            Новые тарифы на техосмотр

            Литовская администрация безопасности транспорта (ЛАБТ) установила новые цены на техосмотр, которые вступят в силу в Литве с весны 2021 года.  При обсуждении цен учитывалось, сколько техосмотров центры осуществили в 2019 и 2020 г. Еще один фактор изменения цен – продолжительность …Читать дальше »
          • Возможна приостановка движения

            Возможна приостановка движения

            В связи с ремонтом электросетей на международном пропускном пункте «Шальчининкай» («Бенякони» с белорусской стороны) в течение четырех дней в декабре может быть приостановлено движение транспорта и лиц.  По сообщению Службы охраны госграницы Литвы (СОГГ), работы по ремонту электросетей планируются с …Читать дальше »
          • В Вильнюсе более половины общественного транспорта будет электрическим

            В Вильнюсе более половины общественного транспорта будет электрическим

            Парк общественного транспорта в столице ждут еще большие изменения. Планируется, что к 2030 г. не менее 55 процентов транспорта будет электрическим, а еще 45 процентов всех транспортных средств будет работать на альтернативных видах топлива. Планируется почти вдвое увеличить сеть полос …Читать дальше »
          • С середины декабря меняется расписание поездов

            С середины декабря меняется расписание поездов

            В середине декабря вступит в силу новый график движения поездов Литовской железной дороги. Среди самых больших изменений — более быстрое сообщение между Вильнюсом и Каунасом и изменение маршрута между Вильнюсом и Шяуляем. Согласно сообщению компании, поездка между Вильнюсом и Каунасом …Читать дальше »
          • Мэр Шяуляй просит обеспечить контроль за изоляцией работающих водителями иностранцев

            Мэр Шяуляй просит обеспечить контроль за изоляцией работающих водителями иностранцев

            Мэр города Шяуляй Артурас Висоцкас обратился к министру здравоохранения с просьбой обеспечиь возможность контролировать соблюдение требований самоизоляции иностранцами, работающими водителями на литовских предприятиях.  «Больше всего проблем возникает с приезжими, работающими на транспортно-логистических предприятиях. Известно, что водители- граждане зарубежных стран, вернувшиеся …Читать дальше »





                спорт







                выборы-2020


                Прокуратура прекратила досудебное расследование по словам А. Валинскаса о В. Томашевском

                Вильнюсская участковая прокуратура во вторник сообщила о прекращении досудебного расследования по поводу слов бывшего председателя сейма Арунаса Валинскаса в  адрес […]

                Сейм Литвы обратился в КС с тем, чтобы он высказался по результатам выборов

                Во вторник сейм Литвы обратился в Конституционный суд (КС) с тем, чтобы последний высказался по поводу результатов парламентских выборов.  Постановление […]

                Под знаком толерантности и взаимного уважения

                Выборный марафон в Литве, проходивший в беспрецедентных условиях пандемии, причем на фоне рекордных показателей заболеваемости, завершился. Избиратели остались верны своим […]

                Сейм рассмотрит обращение в КС по поводу нарушения порядка выборов

                В четверг парламентарии рассмотрят возможность внести в повестку заседания вопрос обращения в КС по поводу нарушения порядка выборов.  Этот вопрос […]


                Едим дома


                  • Вкусы Поднебесной

                    Вкусы Поднебесной

                    В Поднебесной издавна считали, что нет несъедобных продуктов — есть плохие повара, и воздавали хорошим всевозможные почести. Так, основатель династии Шан сделал своего повара премьер-министром, и тот работал как на кухне — последовательно и вдохновенно. Великий философ Конфуций сравнивал хорошо приготовленное блюдо с грамотно управляемым государством — тенденция, однако! И …Читать дальше »
                  • Вкуснее, чем в IKEA

                    Вкуснее, чем в IKEA

                    Фрикадельки — вкуснейшие шарики из рубленого мяса. Из них можно складывать башни, а можно есть со сливочным и брусничным соусом, как в известном шведском магазине IKEA. Делимся рецептами отличных фрикаделек, которые не хуже тех, магазинных. Фрикадельки делаются из рубленого мяса, они напоминают маленькие котлетки, но различия все же есть. Если …Читать дальше »
                  • Прямо как в кино

                    Прямо как в кино

                    Возьмемся за блюда из отечественных (и не только!) фильмов? Не все ж попкорном пробавляться! Размяться предлагаем легендарными оладушками из «Формулы любви»: «Селянка, хочешь большой, но чистой любви?» Продолжить можно форшмаком из «12 стульев» — им помимо прочего угощал Остапа Бендера завхоз дома Старсобеса Александр Яковлевич (он же Альхен), застенчивый воришка, …Читать дальше »
                  • С вином, перцем и не только

                    С вином, перцем и не только

                    Закваска капусты — один из самых простых способов консервирования овощей. Нужно всего-то нарезать тонкой соломкой капусту, посыпать ее крупной солью, утрамбовать и оставить на несколько дней, чтобы забродила. После чего мы получаем вкусную, хрустящую, а главное, очень полезную квашеную капусту, которая является одним из основных источников витаминов в зимний период. …Читать дальше »



                     

                     


                    Сейм одобрил отставку генпрокурора Э. Пашилиса

                    Во вторник парламент Литвы одобрил отставку генерального прокурора Эвалдаса Пашилиса.  […]

                    Л. Линкявичюс: необходимо международное расследование преступлений белорусского режима

                    Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс говорит, что необходимо международное […]

                    В Польше врачей первыми привьют против COVID-19

                    Правительство анонсировало, что пока вакцинацию будут проводить только среди врачей, […]

                    И. Шимоните отметает утверждения о «аграриев» о скопированной программе правительства

                    Назначенная премьер-министром Литвы Ингрида Шимоните отклоняет утверждения оппозиционных «аграриев» о […]

                    политика
                    Сейм одобрил отставку генпрокурора Э. Пашилиса

                    Во вторник парламент Литвы одобрил отставку генерального прокурора Эвалдаса Пашилиса.  Отставка Э. Пашилиса связана с […]

                    Л. Линкявичюс: необходимо международное расследование преступлений белорусского режима

                    Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс говорит, что необходимо международное расследование преступлений режима президента Беларуси […]

                    И. Шимоните отметает утверждения о «аграриев» о скопированной программе правительства

                    Назначенная премьер-министром Литвы Ингрида Шимоните отклоняет утверждения оппозиционных «аграриев» о том, что программа нового правительства […]

                    общество
                    Г. Скайсте : новый кабмин улучшит поддержку одиноких пенсионеров и родителей с детьми

                    Назначенная министром финансов Литвы Гинтаре Скайсте не поддерживает намерения уходящих […]

                    Новое правительство намерено увеличить число призывников в армии

                    Новое правоцентристское правительство Литвы намерено увеличить число призывников в вооруженных […]

                    Возраст — не помеха для обучения и приобретения новых навыков

                    Хорошо известная фраза «учиться никогда не поздно» становится еще актуальнее […]

                    Р. Вайнене: ограничения для торговцев очень строгие

                    Правительство Литвы со среды ужесточает условия карантина и ограничения для […]

                    перекресток мнений
                    Негласные сделки

                    Пандемия – своеобразный экзамен на прозрачность общественных закупок, отметили эксперты неправительственной организации Transparency International. Важно обеспечить, чтобы в объявляемых конкурсах на закупку участвовало как можно больше поставщиков с целью  приобретения качественной продукции за соответствующую цену. Transparency International  — неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по […]

                    Сильный бизнес в процветающем обществе — возможно ли это в Литве?

                    В ноябре бизнес-совет Литвы, объединяющий крупнейшие бизнес-организации страны, представил предложения к программе на 2020-2024 годы формируемому восемнадцатому правительству, которые помогут государству поддерживать экономический рост, улучшать условия ведения бизнеса, повышать конкурентоспособность и создавать благоприятную инвестиционную среду. Мы планируем развивать обсуждение всех этих предложений с новым кабинетом министров, но удивила реакция общественности […]

                    Съесть нельзя выбросить

                    Сложилась парадоксальная ситуация: мы покупаем в магазинах больше еды, чем нам нужно, оставляем дома портиться фрукты и овощи или заказываем в ресторанах больше, чем можем съесть. Ежегодно треть всего продовольствия, половина фруктов и овощей, а также четверть мясных продуктов на общую сумму в триллион долларов оказываются на помойке, сообщает Продовольственное […]

                    Комментариев: 1

                    экономика
                    Г. Скайсте: будут пересмотрены все налоговые льготы

                    Новое правительство Литвы пересмотрит все налоговые льготы, включая льготы на дизельное топливо для фермеров или […]

                    Растут и безработица, и зарплаты

                    Средняя начисленная зарплата (брутто) в Литве в третьем квартале была 1454,8 евро — на 10,4% […]

                    Дефицит бюджета Литвы в 2021 году неизбежно будет больше 5% – И. Шимоните

                    Дефицит бюджета Литвы в следующем году неизбежно будет больше 5%, который сейчас намечены в представленном […]

                    виленский вестник
                    В столице — продуктовая помощь одиноким пожилым людям

                    По инициативе мэрии в сотрудничестве с Maisto bankas и с […]

                    Рождественские акценты столицы

                    Праздничные декорации уже украсили не только центральные улицы столицы, но […]

                    В Вильнюсе более половины общественного транспорта будет электрическим

                    Парк общественного транспорта в столице ждут еще большие изменения. Планируется, […]

                    Для жителей Вильнюса расширен круг на проведение бесплатных экспресс-тестов

                    Вильнюсское городское самоуправление дополнило список групп лиц, которые могут пройти […]

                    клайпедский вестник
                    Правительство создает условия для производства ветрогенераторов в Клайпеде

                    В связи с намерениями Литвы построить в Балтийском море ветроэлектростанции […]

                    По обороту Клайпедский порт– основной в Балтийских странах

                    По объему погрузок Клайпедский морской порт остается лидером в Балтийских […]

                    В Клайпеде хотят поощрять компании ветряной электроэнергии, ремонта судов

                    Поскольку Литва намерена установить в Балтийском море ветряные установки для […]

                    культура
                    «Серебряный журавль» – настоящий праздник кино«Серебряный журавль» – настоящий праздник кино

                    У национальной кинопремии «Серебряный журавль» самая длинная и богатая история […]

                    Вулканическая сила Романа Виктюка

                    Смерть режиссера, народного артиста России Романа Виктюка (28 октября 1936 […]

                    Литва выдвигает на суд академиков «Оскара» фильм Nova Lituania

                    Претендентом Литвы на престижную кинематографическую награду США станет полнометражный фильм […]

                    Прогулки на карантине: маршруты выходного дня

                    Снова из-за карантина замедлился ритм жизни, нам приходится проводить свободное […]

                    спорт
                    Юные футболисты из Литвы, Латвии и Эстонии приняли участие в установлении нового рекорда Гиннесса

                    Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» (Football For Friendship) […]

                    Начались отборочные игры Всемирного онлайн чемпионата по «Футболу для дружбы» с участием юных футболистов из Литвы

                    7 декабря — 8 декабря на платформе Football for Friendship […]

                    Решение по гражданству И. Браздейкиса может быть еще в этом году

                    Администрация президента Литвы получила недостающие документы игрока лиги NBA литовского […]

                    транспорт
                    Новые тарифы на техосмотр

                    Литовская администрация безопасности транспорта (ЛАБТ) установила новые цены на техосмотр, […]

                    Возможна приостановка движения

                    В связи с ремонтом электросетей на международном пропускном пункте «Шальчининкай» […]

                    В Вильнюсе более половины общественного транспорта будет электрическим

                    Парк общественного транспорта в столице ждут еще большие изменения. Планируется, […]

                    С середины декабря меняется расписание поездов

                    В середине декабря вступит в силу новый график движения поездов […]


                      Сейм одобрил отставку генпрокурора Э. Пашилиса

                      Во вторник парламент Литвы одобрил отставку генерального прокурора Эвалдаса Пашилиса.  […]

                      Л. Линкявичюс: необходимо международное расследование преступлений белорусского режима

                      Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс говорит, что необходимо международное […]

                      В Польше врачей первыми привьют против COVID-19

                      Правительство анонсировало, что пока вакцинацию будут проводить только среди врачей, […]

                      И. Шимоните отметает утверждения о «аграриев» о скопированной программе правительства

                      Назначенная премьер-министром Литвы Ингрида Шимоните отклоняет утверждения оппозиционных «аграриев» о […]

                      политика
                      Сейм одобрил отставку генпрокурора Э. Пашилиса

                      Во вторник парламент Литвы одобрил отставку генерального прокурора Эвалдаса Пашилиса.  Отставка Э. Пашилиса связана с […]

                      Л. Линкявичюс: необходимо международное расследование преступлений белорусского режима

                      Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс говорит, что необходимо международное расследование преступлений режима президента Беларуси […]

                      общество
                      Г. Скайсте : новый кабмин улучшит поддержку одиноких пенсионеров и родителей с детьми

                      Назначенная министром финансов Литвы Гинтаре Скайсте не поддерживает намерения уходящих […]

                      Новое правительство намерено увеличить число призывников в армии

                      Новое правоцентристское правительство Литвы намерено увеличить число призывников в вооруженных […]

                      Возраст — не помеха для обучения и приобретения новых навыков

                      Хорошо известная фраза «учиться никогда не поздно» становится еще актуальнее […]

                        перекресток мнений
                        Негласные сделки

                        Пандемия – своеобразный экзамен на прозрачность общественных закупок, отметили эксперты неправительственной организации Transparency International. Важно обеспечить, чтобы в объявляемых конкурсах на закупку участвовало как можно больше поставщиков с целью  приобретения качественной продукции за соответствующую цену. Transparency International  — неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по […]

                        Сильный бизнес в процветающем обществе — возможно ли это в Литве?

                        В ноябре бизнес-совет Литвы, объединяющий крупнейшие бизнес-организации страны, представил предложения к программе на 2020-2024 годы формируемому восемнадцатому правительству, которые помогут государству поддерживать экономический рост, улучшать условия ведения бизнеса, повышать конкурентоспособность и создавать благоприятную инвестиционную среду. Мы планируем развивать обсуждение всех этих предложений с новым кабинетом министров, но удивила реакция общественности […]

                        экономика
                        Г. Скайсте: будут пересмотрены все налоговые льготы

                        Новое правительство Литвы пересмотрит все налоговые льготы, включая льготы на дизельное топливо для фермеров или […]

                        виленский вестник
                        В столице — продуктовая помощь одиноким пожилым людям

                        По инициативе мэрии в сотрудничестве с Maisto bankas и с […]

                        Рождественские акценты столицы

                        Праздничные декорации уже украсили не только центральные улицы столицы, но […]

                        клайпедский вестник
                        Правительство создает условия для производства ветрогенераторов в Клайпеде

                        В связи с намерениями Литвы построить в Балтийском море ветроэлектростанции […]

                        По обороту Клайпедский порт– основной в Балтийских странах

                        По объему погрузок Клайпедский морской порт остается лидером в Балтийских […]

                        культура
                        «Серебряный журавль» – настоящий праздник кино«Серебряный журавль» – настоящий праздник кино

                        У национальной кинопремии «Серебряный журавль» самая длинная и богатая история […]

                        Вулканическая сила Романа Виктюка

                        Смерть режиссера, народного артиста России Романа Виктюка (28 октября 1936 […]

                        спорт
                        Юные футболисты из Литвы, Латвии и Эстонии приняли участие в установлении нового рекорда Гиннесса

                        Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» (Football For Friendship) […]

                        Начались отборочные игры Всемирного онлайн чемпионата по «Футболу для дружбы» с участием юных футболистов из Литвы

                        7 декабря — 8 декабря на платформе Football for Friendship […]

                        транспорт
                        Новые тарифы на техосмотр

                        Литовская администрация безопасности транспорта (ЛАБТ) установила новые цены на техосмотр, […]

                        Возможна приостановка движения

                        В связи с ремонтом электросетей на международном пропускном пункте «Шальчининкай» […]

                        В Вильнюсе более половины общественного транспорта будет электрическим

                        Парк общественного транспорта в столице ждут еще большие изменения. Планируется, […]

                           

                           