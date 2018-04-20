Съесть нельзя выбросить

Сложилась парадоксальная ситуация: мы покупаем в магазинах больше еды, чем нам нужно, оставляем дома портиться фрукты и овощи или заказываем в ресторанах больше, чем можем съесть. Ежегодно треть всего продовольствия, половина фруктов и овощей, а также четверть мясных продуктов на общую сумму в триллион долларов оказываются на помойке, сообщает Продовольственное […]