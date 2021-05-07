ООН: температура Земли в 2020 году достигла рекордно высокого уровня

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Температура Земли в 2020 году достигла рекордно высокого уровня за 3 млн лет. Текущих обязательств стран по сокращению выбросов парниковых газов недостаточно, чтобы предотвратить климатическую катастрофу. Об этом сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на международной конференции Петерсбергский климатический диалог, сообщается на сайте организации.

«Прошлый год стал еще одним беспрецедентным периодом экстремальных погодных и климатических катаклизмов, – заявил он. – Концентрация углекислого газа снова поднялась до нового максимума – на 148% выше доиндустриального уровня».

По словам Гутерриша, «это самый высокий уровень за 3 млн лет, когда температура Земли была выше на 3 градуса, а уровень моря – выше примерно на 15 метров».

«В прошлом году было уже на 1,2 градуса жарче, чем в доиндустриальные времена – это опасно близко к 1,5 градусной границе, установленной научным сообществом. Мы все еще движемся к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу века. Мы действительно стоим на краю пропасти», – подчеркнул он.

Генсек ООН отметил, что действующих обязательств стран по сокращению выбросов парниковых газов недостаточно, чтобы предотвратить климатическую катастрофу.

«Но если мы будем работать вместе, мы сможем предотвратить худшие последствия нарушения климата и использовать восстановление после пандемии COVID-19, чтобы направить нас на более чистый и зеленый путь», – добавил Гутерриш.

Ранее в ООН заявили, что нужна глобальная коалиция за нулевые выбросы углерода. Правительства стран уже должны предпринимать меры по предотвращению дальнейших изменений климата и адаптации к имеющимся изменениям.

Также сообщалось, что 2020 год стал в Европе самым жарким за 150 лет. Температура на континенте была повышена во все времена года.