Австрия уходит на общенациональный локдаун

Фото pixabay.com

В Австрии с 22 ноября вводится общенациональный локдаун для всех жителей страны. Об этом сообщил канцлер страны Александер Шалленберг, — передает ТАСС.

Решение о локдауне принято из-за критической ситуации с заболеваемостью COVID-19 и загруженности больничных коек пациентами с новым коронавирусом.

Канцлер Австрии возложил ответственность за новые ограничения на противников массовой вакцинации от коронавируса.

«Нам из-за серьезности ситуации ничего не остается, как ввести ограничения для всех, для защиты всех нас и нашей системы здравоохранения. С понедельника максимально на 20 дней вводится общенациональный локдаун, который будет проанализирован через 10 дней и завершится автоматически 13 декабря», — сказал Шалленберг

Отмечается, что локдаун затронет все сферы общественной жизни.

Кроме того, Австрия начинает подготовку к введению обязательной вакцинации от COVID-19 с февраля 2022 года.