В 2021 году в Британию прибыло рекордное количество нелегальных мигрантов

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Больше 28 тыс. нелегальных мигрантов попали на территорию Соединенного Королевства в 2021 году, преодолев пролив Ла-Манш, что является рекордным для страны показателем. Об этом сообщило информагентство PA, изучившее статистические данные, опубликованные МВД Великобритании, передает ТАСС.

В 2020 году по морю в королевство переправилось лишь 8 417 человек. За год число просителей убежища, воспользовавшихся этим маршрутом, выросло более чем в три раза, достигнув 28 395 человек, согласно подсчетам РА. Наибольший приток нелегалов был отмечен в ноябре, когда в Великобританию на надувных лодках переправилось почти 7 тыс. человек, из них больше 3 тыс. в течение шести дней.

Власти Великобритании и Франции уже неоднократно заявляли об укреплении сотрудничества в борьбе с нелегальной иммиграцией, однако справиться с проблемой пока не удается. В начале июля МВД королевства представило на рассмотрение парламента законопроект о реформировании системы получения убежища в стране. По словам главы ведомства Прити Пател, правительство консерваторов намерено «создать справедливую, но жесткую систему, которая разрушит бизнес-модель преступников, организующих незаконную и опасную транспортировку людей в Соединенное Королевство».