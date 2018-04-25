В Британии представлен план «зеленой промышленной революции»

Параллельно в Великобритании увеличат количество зарядных станций для электрических транспортных средств и выделят дополнительные ассигнования для наращивания объема производства электромобилей. Для этих целей планируется выделение 1,3 миллиардов фунтов стерлингов.

Из государственного бюджета будет выделяться больше средств на развитие общественного транспорта с нулевым содержанием выбросов.

Согласно плану, новые дома, вводимые в эксплуатацию с 2023 года, должны будут отапливаться без использования газа. Десятки тысяч зданий хотят перевести на отопление водородом.

Ежегодно по всей стране будут высаживаться деревья на площади 30 тысяч гектаров.

Помимо этого, план предусматривает строительство ядерной электростанции в Саффолке, что может создать до 10 тысяч рабочих мест, и развитие ветровой энергетики в море — до 60 тысяч рабочих мест.

Всего же в рамках «зеленого» плана планируется создание 250 тысяч рабочих мест.

Борис Джонсон отметил, что «амбициозный план зеленой промышленной революции» должен «изменить жизнь в Великобритании».