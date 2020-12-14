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Генсек ООН призвал принять срочные меры для поддержки гражданской авиации в условиях пандемии

Photo by US Mission Geneva on Foter.com / CC BY-ND

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны мира принять срочные меры для поддержки гражданской авиации в условиях пандемии, не забывая при этом о вопросах изменения климата, сообщает Центр новостей ООН.

«В этом году Международный день гражданской авиации отмечается в условиях, когда инфекция COVID-19 нарушила международное воздушное сообщение, отрезав бизнес от клиентов, сорвав туристические поездки и оказав непропорционально серьезное негативное влияние на уязвимые группы населения», — заявил глава ООН.

Авиакомпании и аэропорты во всем мире несут убытки, их финансовое положение пошатнулось, под угрозой оказалась их способность обеспечивать глобальные поставки медикаментов, вакцин, гуманитарной помощи и других жизненно важных товаров, отметил генсек.

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Антониу Гутерриш призвал восстановить работу гражданской авиации после пандемии и в то же время защитить планету от воздействия вредных выбросов в атмосферу. «Авиационные выбросы составляют более 2% от общемирового объема выбросов, что ставит авиацию в десятку крупнейших загрязнителей, — отметил глава ООН. — Восстановление после пандемии обеспечивает одновременно и возможность принять меры по борьбе с изменением климата, в том числе сделать глобальную авиацию более жизнеспособной и экологичной».

Он приветствовал недавно взятые представителями авиационного сообщества обязательства по выходу на нулевой показатель выбросов. Напомним, нулевой показатель не означает полного отсутствия эмиссий — задача заключается в том, чтобы объемы выбросов углекислого газа не превышали его объемов, поглощаемых океанами и лесами.

«Я настоятельно призываю весь сектор взять на себя обязательства по достижению нулевого показателя к 2050 году и разработать стратегию в соответствии с Парижским соглашением, не дожидаясь проведения в следующем году конференции по климату», — отметил Антониу Гутерриш.

Эту задачу можно выполнить, если сделать упор на новых технологиях, считает глава Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Фан Лю. «Заглядывая в будущее после пандемии, можно сказать, что в основе зарождающейся новой эры авиации лежат инновации», — заявила Фан Лю.

Глава ИКАО привели примеры подобных инноваций: автономное воздушное судно, не требующее вмешательства пилота в управление полетом, возобновляемые источники энергии, искусственный интеллект, суборбитальные полеты, новые методы сбора, хранения и обработки информации, такие как блокчейн. «Эти и множество других замечательных разработок полностью изменят авиацию», — подчеркнула глава ИКАО.

По ее словам, успех инновационных проектов зависит от уровня международного сотрудничества — только объединив усилия, можно осуществить процесс стандартизации и согласования нововведений. «Только так мы преодолеем проблемы, связанные с распространением COVID-19, и смягчим в развитых и развивающихся странах социоэкономические последствия ограничений, введенных на перевозки», — убеждена Фан Лю.

belta.by

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