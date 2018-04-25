А.Адамкене перенесла инсульт, находится в реанимации

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Супруга экс-президента Литвы Алма Адамкене с воскресенья находится в отделении интенсивной терапии вильнюсской клиники Сантарос, она перенесла инсульт, сообщает новостной портал lrt.lt.

«Я нахожусь в автомобиле, по пути в больницу. Но несколько минут назад я разговаривал с врачом. Врачи настроены оптимистично, они надеются, что не будет никаких серьезных последствий. Никаких особых процедур не применяется, она под наблюдением, и нужно надеяться, что все будет хорошо», – сказал порталу экс-президент Валдас Адамкус.

Несколько недель назад А. Адамкене тоже была госпитализирована в клинику Сантарос, тогда из-за проблем с сосудами.

Прошлой зимой А. Адамкене тоже попадала в реанимацию.

В. Адамкус был президентом в 1998 – 2003 и 2004 – 2009 годах.