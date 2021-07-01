А. Анушаускас: движение зенитно-ракетных комплексов в Беларуси – не исключительное

По словам министра, эти подразделения движутся довольно далеко от границы с Литвой, а их активизация может быть связана с планирующимися в сентябре российско-белорусскими учениями «Запад».

«Мы наблюдаем за ситуацией с Беларусью и оцениваем информацию. Нам известно о подготовке к предстоящим учениям «Запад», — сказал А. Анушаускас в переданном в четверг BNS комментарии.

«Информацию о движении зенитно-ракетных комплексов на территории Беларуси, вдали от границ Литвы, мы не расцениваем как исключительную», — добавил он.

О движении военной техники в Беларуси сообщил независимый белорусский канал Nexta.