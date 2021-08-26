А. Анушаускас: литовские военные покинули Кабул до взрыва

Армия США в четверг подтвердила, что у ворот кабульского аэропорта в четверг прогремел мощный взрыв, это произошло в то время, как в самом аэропорту под руководством американцев продолжается эвакуация тысяч людей.

Как сказал новостному агентству AFP представитель Пентагона Джон Кирби, пока неизвестно, есть ли жертвы.

США и их союзники ранее сообщали, что располагают разведывательной информацией о том, что в аэропорту столицы Афганистана сохраняется угроза террористической атаки.

А. Анушаускас ранее в четверг подтвердил, что в четверг вечером в Литву должен прилететь последний самолет с 26 помогавшими литовским военным афганскими переводчиками и членами их семей.

По его словам, Литва во время десятидневной операции по эвакуации переместит из Афганистана в общей сложности 176 афганцев – помогавших литовским военным переводчиков и их семьи, бегущих от перенявшего контроль над Афганистаном Талибана.

«Талибан» сообщил о 13 погибших в результате взрыва возле аэропорта Кабула, сообщила в четверг британская телекомпания Sky News.

МИД России сообщил, что по меньшей мере два человека были убиты и еще 15 ранены в результате взрыва в аэропорту Кабула.