А. Анушаускас: литовские военные покинули Кабул до взрыва

Литовские военные, осуществлявшие операцию по эвакуации афганцев, успели покинуть Кабул до взрыва у ворот кабульского аэропорта, говорит министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
«Они уже не в Афганистане. Могу просто подтвердить, что их в то время там уже не было», – сказал BNS министр.
Из Кабула в Литву летят 11 военнослужащих Сил спецопераций литовской армии.
Армия США в четверг подтвердила, что у ворот кабульского аэропорта в четверг прогремел мощный взрыв, это произошло в то время, как в самом аэропорту под руководством американцев продолжается эвакуация тысяч людей.
Как сказал новостному агентству AFP представитель Пентагона Джон Кирби, пока неизвестно, есть ли жертвы.
США и их союзники ранее сообщали, что располагают разведывательной информацией о том, что в аэропорту столицы Афганистана сохраняется угроза террористической атаки.
А. Анушаускас ранее в четверг подтвердил, что в четверг вечером в Литву должен прилететь последний самолет с 26 помогавшими литовским военным афганскими переводчиками и членами их семей.
По его словам, Литва во время десятидневной операции по эвакуации переместит из Афганистана в общей сложности 176 афганцев – помогавших литовским военным переводчиков и их семьи, бегущих от перенявшего контроль над Афганистаном Талибана.
«Талибан» сообщил о 13 погибших в результате взрыва возле аэропорта Кабула, сообщила в четверг британская телекомпания Sky News.
МИД России сообщил, что по меньшей мере два человека были убиты и еще 15 ранены в результате взрыва в аэропорту Кабула.