А. Анушаускас называет «символическим действием» направление в Беларусь российских десантников

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Литовский министр обороны Арвидас Анушаускас говорит, что Литва наблюдает за военной активностью России в Беларуси, однако направление в эту страну российских десантников называет символическим действием.

Эти десантники были направлены для не объявленных заранее учений с белорусскими военными в условиях напряженности на границе Беларуси и соседних стран-членов Европейского союза (ЕС) из-за скопления здесь мигрантов, направленных белорусским режимом.

«Вовлечение России даже с небольшим десантом, выброшенным на Гожском полигоне недалеко от Литвы, является, я бы сказал, символическим политическим действием, в ответ на просьбу (Александра) Лукашенко и его демонстративное высказывание, что Россия окажет военную помощь», – сказал министр журналистам в пятницу после заседание Государственного совета по обороне.

По его словам, нынешняя активность России в Беларуси, например, ниже, чем летом, когда проходили военные учения «Запад — 2021».

И все же А. Анушаускас сказал, что военная активность России находится под наблюдением.

«Мы располагаем самой актуальной информацией», – сказал глава министерства.

«Если ситуация поменяется в корне, то, без сомнения, последует и реакция Литвы», – добавил он.

По его словам, ни Литва, ни Польша, ни другие страны Запада не заинтересованы в нагнетании кризиса.

«Единственный человек, который хочет нагнетать эту ситуацию – А. Лукашенко. (…) Именно режим А. Лукашенко везет людей к границам наших стран, закрыл их (…) с помощью вооруженных людей, контролирует этих людей в определенных местах скопления, не позволяет их оставить», – сказал А. Анушаускас.

«Так что нагнетание происходит с той стороны, без сомнения, с целью получения политических дивидендов, то есть того, чтобы ЕС или не предпринимал новые санкции в связи с таким агрессивным поведением или деятельностью, (…) или отменил прежние санкции», – добавил он.

Напряженность из-за нелегальной миграции, несколько месяцев мучающая граничащие с Беларусью страны, снова выросла на этой неделе, когда на границе с Польшей скопилось несколько тысяч мигрантов и часть их попыталась прорваться через границу.

Опасаясь подобного сценария, Литва на этой неделе ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью и в лагерях мигрантов.

Литва и другие страны Запада говорят, что организованным наплывом мигрантов Беларусь мстит за введенные в ее отношении санкции из-за расправ с оппозицией, и называют это гибридной атакой режима А. Лукашенко.