А. Анушаускас обсудил с коллегой из США постоянное пребывание американских военных в Литве

Находящийся с визитом в США министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас услышал заверения Секретаря по вопросам обороны США в том, что перед лицом российской военной угрозы США окажет поддержку Украине и странам региона.
Анушаскас сказал BNS, что на двухсторонней встрече с Ллойдом Остином в понедельник обсуждал возможности постоянного военного присутствия США в Литве.
«Позиции стран очень близки, фактически совпадают в вопросе того, что Украина испытывает большое давление, а Россия создает большую военную угрозу Украине и безопасности региона в целом. Мы говорили о помощи Украине. Мы говорили о постоянном присутствии военных США в Литве – мы обсуждали способ укрепления политики сдерживания», – сказал BNS министр.
«Возможно, в мировом масштабе это небольшие мощности, которые находятся в Литве, но мы также говорили об их постоянном присутствии, об укреплении и перспективах», — сказал он.
А. Анушаускас заявил, что пока не может поделиться конкретными планами.
Соединенные Штаты сейчас дислоцируют ротационные силы в Литве и странах Балтии.
Анушаускас и Остин также подписали соглашение о сотрудничестве в области оборонных закупок.
По словам министра, это будет способствовать сотрудничеству оборонной промышленности обеих стран, например, литовские компании смогут участвовать в публичных тендерах, объявленных в США, а также позволит совершать закупки между правительствами.
«Мы делаем это в Европе, но с США такого соглашения не было. Я считаю, что это очень важный момент», — сказал министр.
По его словам, давление Китая на Литву в связи с позиции последней в отношении Тайваня также обсуждалось с секретарем по обороне США.
«В этом контексте сотрудничество в сфере обороны, вероятно, будет способствовать выходу наших компаний, которые находятся под или под давлением Китая, на американский рынок. Я имею в виду то, что Литва является своего рода лидером в области лазерных технологий. Мы надеемся, что это соглашение поможет литовским компаниям в США найти новых потенциальных покупателей», — сказал Анушаускас.
Министр обороны будет находиться в США до четверга.
США и другие союзники Киева в последние недели выражают обеспокоенность тем, что Россия концентрирует свои войска вдоль границ Украины и может планировать вторжение на своего соседа. США предупреждают о возможных санкциях против России, если она предпримет военные действия. Россия хочет получить от Запада заверения в том, что Украина не вступит в НАТО.
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил на прошлой неделе после совместной беседы между главами Бухарестской девятки с президентом США Джо Байденом, что Литва «может рассчитывать подкрепление в военном смысле, которое позволит нам чувствовать себя в большей безопасности».