А. Анушаускас обсудил с министром обороны Швеции положение на границе Литвы

В свою очередь министр обороны Швеции заявил, что внимательно следит за опасной ситуацией на литовской границе, так как гибридная атака и поток дезинформации против Литвы влияет на ситуацию во всем регионе, поэтому странам важно обмениваться информацией и сотрудничать.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. нелегальных мигрантов. Большинство их из Ирака. Литва обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. Из-за нее в стране объявлена экстремальная ситуация.

Литва планирует возвести на границе с Беларусью четырехметровую стену из колючей проволоки, что, по предварительным подсчетам, обойдется в 152 млн евро.