А. Анушаускас: переписка МИД украдена в ноябре прошлого года, атаку связывают с Россией

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас говорит, что связанные с Россией хакеры украли переписку Министерства иностранных дел (МИД) в ноябре прошлого года.
«Мы хотим уточнить, что кибернетический взлом был произведен в ноябре прошлого года. Кибератаку также пытались устроить вчера, но она не была успешной», – сказал министр в четверг BNS.
Он подтвердил, что связывает этот взлом с российскими спецслужбами.
«Эти активно действующие в нашем регионе группировки хакеров, которые устраивают кибератаки, взламывают базы данных, они, как правило, связаны со спецслужбами России», – сказал А. Анушаускас.
«Я думаю, что да», – ответил он на вопрос, связывает ли он и этот выпад с Россией.
О выпаде в ноябре литовские ведомства не сообщали.
В четверг новостные порталы lrt.lt и delfi.lt сообщили, что хакеры на форумах сообщают о кибератаке на МИД Литвы. По их словам, украдено более полутора миллионов единиц переписки министерства с послами в зарубежных странах, партнерами по НАТО, а некоторые документы – с грифом «Секретно».
Как утверждают хакеры, в переписке литовские дипломаты раскрыли тайны США против Европы – преимущественно относительно газопровода Nord Stream-2 («Северный поток — 2»). В частности, по их словам, в письмах также обсуждаются отношения с Беларусью и Китаем.
А. Анушаускас сказал, что не может подтвердить аутентичность документов, кроме того, часть их засекречена.
«Когда происходит утечка какой-то информации, следует знать, что существует риск включения в содержание документов и фейковых новостей, недостоверных данных, которые могут быть сфальсифицированы», – сказал министр обороны.
По его словам, украдено немного документов. «По оценкам специалистов, это не должен быть период десятилетий. Это должен быть небольшой период».
Как сказал министр, после взлома в ноябре МИД были представлены рекомендации, как организовать систему кибербезопасности, чтобы инциденты не повторились.
По его словам, рекомендации проведены в жизнь.
«Предпринятый вчера неудачный выпад может быть тому доказательством», – сказал А. Анушаускас.
Министр подчеркнул, что несмотря на то, что документы были украдены в ноябре, об этом было сообщено только в эти дни, когда в Литве происходили политические волнения.
«Так могут преследоваться самые разные цели – дестабилизации ситуации, репутационного вреда», – сказал А. Анушаускас.
Говоря о выпаде, президент Литвы Гитанас Науседа в интервью delfi.lt заявил, что информация, утечка которой произошла, была засекреченной и «может причинить большой урон прежде всего в отношении союзников».