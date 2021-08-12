А. Анушаускас: переписка МИД украдена в ноябре прошлого года, атаку связывают с Россией

«Эти активно действующие в нашем регионе группировки хакеров, которые устраивают кибератаки, взламывают базы данных, они, как правило, связаны со спецслужбами России», – сказал А. Анушаускас.

«Я думаю, что да», – ответил он на вопрос, связывает ли он и этот выпад с Россией.

О выпаде в ноябре литовские ведомства не сообщали.

В четверг новостные порталы lrt.lt и delfi.lt сообщили, что хакеры на форумах сообщают о кибератаке на МИД Литвы. По их словам, украдено более полутора миллионов единиц переписки министерства с послами в зарубежных странах, партнерами по НАТО, а некоторые документы – с грифом «Секретно».

Как утверждают хакеры, в переписке литовские дипломаты раскрыли тайны США против Европы – преимущественно относительно газопровода Nord Stream-2 («Северный поток — 2»). В частности, по их словам, в письмах также обсуждаются отношения с Беларусью и Китаем.

А. Анушаускас сказал, что не может подтвердить аутентичность документов, кроме того, часть их засекречена.

«Когда происходит утечка какой-то информации, следует знать, что существует риск включения в содержание документов и фейковых новостей, недостоверных данных, которые могут быть сфальсифицированы», – сказал министр обороны.

По его словам, украдено немного документов. «По оценкам специалистов, это не должен быть период десятилетий. Это должен быть небольшой период».

Как сказал министр, после взлома в ноябре МИД были представлены рекомендации, как организовать систему кибербезопасности, чтобы инциденты не повторились.

По его словам, рекомендации проведены в жизнь.

«Предпринятый вчера неудачный выпад может быть тому доказательством», – сказал А. Анушаускас.

Министр подчеркнул, что несмотря на то, что документы были украдены в ноябре, об этом было сообщено только в эти дни, когда в Литве происходили политические волнения.

«Так могут преследоваться самые разные цели – дестабилизации ситуации, репутационного вреда», – сказал А. Анушаускас.

Говоря о выпаде, президент Литвы Гитанас Науседа в интервью delfi.lt заявил, что информация, утечка которой произошла, была засекреченной и «может причинить большой урон прежде всего в отношении союзников».