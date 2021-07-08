А. Анушаускас: создание проволочного ограждения на границе с Беларусью начнется на днях

Как подтвердили BNS представители армии, ограждение будет оборудовано из так называемых концертин — катушек колючей проволоки, которые укладываются друг на друга и скрепляются между собой посредством специальным колышков.

А. Анушаускас говорит, что этот опасный барьер будет действовать как «останавливающее средство», чтобы хотя бы на короткое время задержать мигрантов на границе до прибытия пограничников.

«В данном случае это останавливающее воздействие — пока ограждение будет преодолено, это преодоление может быть зафиксировано всеми средствами, и можно будет быстрее отреагировать на место нарушения, пока его не пересекли», — сказал министр.

«Мы просто декларируем, что мы закрываем этот открытый Александром Лукашенко путь, и после предстоящих на следующей неделе изменений и дополнений правовых актов о сокращении сроков рассмотрения просьб о предоставлении убежища экономические мигранты, не политические беженцы, будут возвращены в их родные страны. Так что — огромные материальные убытки для тех людей, которых режим А. Лукашенко использует для этой гибридной атаки», — сказал он.

Литва в последнее время сталкивается с возросшими более чем в десять раз потоками мигрантов на границе с Беларусью. Литовские должностные лица говорят, что это — организованная белорусским режимом гибридная атака против Литвы. В этом году на границе с Беларусью задержано в общей сложности 1509 нелегальных мигрантов.

Правительство в этой связи объявило экстремальную ситуацию в стране, собирается строить палаточные городки и городки из модульных домов для мигрантов, согласует визиты делегаций в Турцию и Ирак — из этих стран через Беларусь идут крупнейшие потоки мигрантов.