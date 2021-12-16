А. Анушаускас в Вашингтоне: недостаточно одних лишь дипломатических мер для сдерживания России

Одних лишь дипломатических мер для сдерживания России будет недостаточно, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, встречаясь с первым заместителем советника президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джонатаном Файнером.
«В контексте нынешних дестабилизирующих безопасность действий России в Европе мы не можем позволить ей проводить красные линии. Россия сама неоднократно переходила красные линии Запада. Теперь мы должны говорить об общем и весомом ответе на концентрацию российских войск на украинской границе. Одних дипломатических мер будет недостаточно для сдерживания России», — цитируются сова министра в сообщении оборонного ведомства, опубликованном в четверг.
США и другие союзники Киева в последние недели выразили обеспокоенность тем, что Россия концентрирует войска вдоль границы с Украиной и может планировать вторжение на своего соседа.
США предупреждают о возможных санкциях против России, если она предпримет военные действия. Между тем, Россия добивается гарантий Запада, что Украина не вступит в НАТО.
Анушаускас подчеркнул необходимость поддержки Украины всеми возможными средствами, в том числе «поставками летального оружия».
«Литва усилит поддержку Украины, мы готовы к совместным действиям с США», — сказал он.
В беседе с Файнером министр обороны также поблагодарил Соединенные Штаты за их поддержку в противодействии давлению Китая: «Мы благодарны США за поддержку в ответ на экономическое давление и киберугрозы Китая. Мы стремимся предотвратить приобретение ненадежных технологий у китайских производителей, и мы намерены более тесно сотрудничать с Соединенными Штатами, чтобы заполнить освобождаемый Китаем рынок».
В Соединенных Штатах Анушаускас также встретился с членами Конгресса США Адамом Смитом, Даян Файнштейн и Джимом Инхофом, которые работают в комитетах по вооруженным силам, разведке и ассигнований.
С ними министр обсудил присутствие войск США в Литве и подчеркнул, что это важный фактор сдерживания России. Анушаускас еще раз подтвердил, что Литва стремится к тому, чтобы присутствие американских войск в стране было постоянным.