А. Армонайте: из-за карантина экономическая деятельность не может быть ограничена

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

В связи с тем, что правительство готовится рассмотреть вопрос о введении нового карантина в стране, министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте заявляет, что экономическая деятельность не может быть ограничена.

«При наличии вакцинации, «паспорта возможностей», мы должны оставить открытой экономическую деятельность. Да, возможно, с определенными критериями безопасности, чтобы мы все могли работать безопасно, но с вакцинами, доступными для всех, с возможностью выбора, какую вакцину они хотят, с помощью такого электронного инструмента, как паспорт возможностей и других свидетельств вакцинации, мы можем сохранить экономику в действии», — заявила в среду журналистам министр.

По ее словам, образование также не должно прерываться, но должны расти требования к тестированию и безопасности.