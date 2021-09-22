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А. Армонайте: из-за карантина экономическая деятельность не может быть ограничена

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

В связи с тем, что правительство готовится рассмотреть вопрос о введении нового карантина в стране, министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте заявляет, что экономическая деятельность не может быть ограничена. 

«При наличии вакцинации, «паспорта возможностей», мы должны оставить открытой экономическую деятельность. Да, возможно, с определенными критериями безопасности, чтобы мы все могли работать безопасно, но с вакцинами, доступными для всех, с возможностью выбора, какую вакцину они хотят, с помощью такого электронного инструмента, как паспорт возможностей и других свидетельств вакцинации, мы можем сохранить экономику в действии», — заявила в среду журналистам министр. 

По ее словам, образование также не должно прерываться, но должны расти требования к тестированию и безопасности.

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«У детей должна быть возможность ходить в школу. По всей видимости, направление — это увеличение возможностей тестирования, возможно, ужесточение требований безопасности в учебных заведениях», — сказала А. Армонайте. 

 Кабинет министров обсудит введение нового карантина в стране в среду.

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